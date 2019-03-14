【復仇者聯盟4】終極預告新戰衣曝光　呢位英雄未入隊？　

下月尾上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）剛剛公開終極預告，為了挽回魁隆滅世的局面，一眾超級英雄以新戰衣登場，信誓旦旦話就算不惜一切都要戰鬥，熱血爆燈！

預告有不少回憶場面。（影片截圖）

兩分半鐘的預告中不斷以新舊畫面交替，一開始是流落太空的鐵甲奇俠，對愛人「小辣椒」Pepper Potts的獨白：「我原以為有機會可以全身而退」，配上一些回憶畫面，令人感傷。接著出現美國隊長的回憶片段、鷹眼與女兒練習射箭的全新畫面，以及鷹眼變成「浪人」後與黑寡婦見面的情形，配以女聲旁白：「世界已經改變，誰都不能回到以前，我們只能全力以赴，最好的方法就係重新開始」。

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接著是《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）中美國隊長出席戀人Peggy Carter葬禮，以及雷神與父親奧丁身在家鄉阿斯嘉的場面，兩者皆為回憶畫面。然後是幾位英雄化灰的場面，配上雷神與美國隊長的旁白：「我看著他們犧牲，一直叫大家接受現實，有人可以，但我們絕不」。

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然後蟻俠出場、黑寡婦與鷹眼穿上裝備、鷹眼疾走及面對爆炸、浣熊火箭與War Machine一起、美國隊長咬牙切齒、蟻俠借鉛筆跳起等全新畫面，配上旁白：「即使機會渺茫，我們都要為不在的人而戰，我們會不惜一切」。最後是美國隊長、鐵甲奇俠、涅布娜、蟻俠、鷹眼、War Machine及黑寡婦，穿上新戰衣浩浩蕩蕩出發，但未見變形俠醫及雷神。

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出過片名後，萬眾期待的Captain Marvel亦都出場，雷神在她面前吸來戰斧，迎來一陣狂風，但Captain Marvel淡定眼都唔眨，雷神就對身旁的黑寡婦說：「佢有料到」，預告到此為至。預告有不少篇幅為舊畫面，切合之前有消息指，《復仇者4》的預告只會出現電影前15分鐘的劇情，雖然新材料不多，但都足以令人熱血沸騰！