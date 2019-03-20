【反斗奇兵4】最新預告曝光　胡迪為救Forky捨棄牧羊女？

《反斗奇兵4》（Toy Story 4）早前宣布會於今個暑假7月11日面世，除了有着新裝的牧羊女現身外，更有新玩具Forky（小叉），日前迪士尼方面再公開一條《反斗奇兵4》的最新預告，令整個故事結構都更清晰。

胡迪介紹Forky給大家認識，不過它就有點害怕。（影片截圖）

預告開頭就以胡迪介紹Bonnie的「新朋友」Forky給大家認識，當大家不知道時大讚Bonnie叻女，這麼快就已經結識到新朋友，不過胡迪解釋：「不是啊，是她自己親手『做』了個朋友。」其他玩具見到新朋友時，都表現得非常高興，不過Forky似乎就嚇親，即時倒地，更跌埋隻眼出嚟！

Forky對自己有很強烈的自我身份認同。（影片截圖）

由於Forky是Bonnie親手製，可看得出Forky對她的重要性，而胡迪的使命就是要確保他的安全，問題在於Forky從未認同過自己是個玩具，認為自己只是用來飲湯和食嘢後，就會變成被拋棄的廢物，與此同時他只追求「自由」！

難道牧羊女只想跟胡迪留在這個華麗樂園中？（影片截圖）

因為Forky的離家出走，胡迪的追趕，他們去到一間大屋之中，入面有反派的玩具，不答應讓他們離開，就在這時牧羊女英勇現身，救出胡迪。不過在牧羊女帶胡迪去到一個大而華麗的樂園，再反問他：「當你擁有這裡，你還需要一個小朋友的房間嗎？」

胡迪最終會拋棄牧羊女，帶着Forky返Bonnie屋企？（影片截圖）

胡迪看着美麗的樂園都認不住發出「哇」的感嘆聲，就在這時Forky問內心動搖的胡迪：「我們不是回去Bonnie那裡嗎？」與此同時，發現胡迪和Forky失蹤的巴斯光年、翠絲和其他玩具都決定加入救援行動，搵返佢哋，胡迪也本着自己的使命要幫助他的小朋友，雖然他指他也忘記了原來是這麼難，不過Forky就鼓勵他「一切都會無事！」但在看完整個預告報，有網民指「睇預告已經睇完成套電影」批評今次預告剪得不夠好，但同樣有、「啲假眼好熟面口」、「呢集一定會喊到癲」、「要睇10次」和「唔該香港版請返原班人馬」等等，表示好想快啲睇埋第4集！

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《反斗奇兵4》最新預告