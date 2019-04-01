【三夫】盤點七大港產難忘情慾場面　邊飛邊做你見過未？

近日上映的新片《三夫》，為導演陳果「妓女三部曲」的最終章，片中出現連場露骨性愛場面，以最極端的手法，去表達導演對香港前景的一番感受，話題性十足。 雖說華人社會傾向保守，但港產片的情慾戲卻意外大膽，不論是意識上或畫面上，都在挑戰觀眾底線，小編為大家盤點七大難忘港產情慾場面，就算不是三級片，都一樣夠睇頭。

《低俗喜劇》

近年港產三級片買少見少，《低俗喜劇》算是這個年代的代表作之一，電影以搞笑行先，鹽花不少且灑得頗為含蓄，不過一幕「爆炸糖」就成為港影史上的經典。戲中陳靜（DaDa）飾演的𡃁模為扮演監製的杜汶澤口交，用上爆炸糖作附助工具增加情趣，雖然裸體與激情欠奉，但這個新鮮設定至今仍叫觀眾回味。

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《驚變》

全片亮點在於溫碧霞入行以來唯一一次露點演員，戲中她飾演的闊太遭任達華綁架，後期二人竟然互生情愫，上演一幕大膽床戲，溫碧霞豁出去裸露，逼真程度被指是「假戲真做」，當然這個謎多年來都沒有解畫，但就成為影迷心目中的經典。

《滿清十大酷刑》

90年代初至中期是港產三級情色片最蓬勃的年代，這部由王晶執導的作品劇情豐富，給合色情、搞笑與暴力血腥，可觀性十足。片中重頭床戲由主角翁虹與吳啟華負責，但兩位過鏡綠葉徐錦江與李華月的戲份卻更突出，二人飾演可在半空交合的高手，邊飛邊做實在令人嘖嘖稱奇。

《烈火戰車2極速傳說》

「頭搖又尾擺～飄移境界」，作為最經典的MK系電影，鄭伊健飾演的「Sky」在馬路上飛馳電掣固然令人回味，戲中兩段感情線亦為作品生色不少。大家可能對當年處於顛峰狀態的張栢芝印象較深，但伊健與女友林熙蕾一幕大膽「車震」場面，亦教人想一睇再睇，更令一眾情竇初開的青少年觀眾大開眼界。

《烈火青春》

講開「車震」，不得不提1982年上映的《烈火青春》中、湯鎮業與夏汶汐在電影上的纏綿場面，以當年來說無疑是挑戰社會道德底線，加上電影中其他大膽劇情，最後被勒令停映。電影帶出當年年輕一代自由、奔放、不怕死的態度，湯、夏二人的演出不落俗套之餘仲充滿美感，縱然算不上三級亦成為經典。

《玉蒲團二之玉女心經》

港產三級情色片的代表作之一，多場大膽性愛場面之中，最出彩的要數兩大女主角李麗珍及舒淇的結局大戰，當年女性同性題材不多，更遑論同性性愛場面，這部大賣色情的電影，竟以這罕見設定收尾，但觀眾又相當受落，大收近860萬票房，相當成功。

《打蛇》

「禽獸導演」牟敦芾的代表作、港產剝削電影的顛峰，沒有最變態、只有更變態，當年不少非法入境者循不同途徑偷渡到香港，電影以此借題發揮，講述香港「打蛇集團」如何虐待人蛇，毆打、強姦是等閒事，電影仲出現雞姦情節，呢一幕睇幾多次都有陰影。

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