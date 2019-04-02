【Marvel隊長】續集故事曝光！　竟然同時係《銀河守護隊》前傳？

《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2）可能將會成為2014年《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的正統前傳故事。Marvel Studio的超級英雄電影《Marvel隊長》已陸續在全球各國上映，票房成績上看10億美金並有可能持續衝高，挾此佳績，片商着手準備《Marvel隊長》續集電影似乎也是遲早的事。

Kevin Feige透露，《Marvel隊長》續集的故事背景，可能將設定在Marvel電影宇宙（MCU）過去的另一個時期，藉此探索Mar-Vell、詭族（Kree）與斯克魯爾族（Skrulls）的戰爭的過去，劇情將會與2014年的《銀河守護隊》有所串連。

《Marvel隊長2》將成為《銀河守護隊》前傳故事？（劇照）

《終局之戰》前，Marvel隊長都在宇宙忙甚麼？

但這位一人之下萬人之上的Marvel Studio總裁也表示：

以下有劇透，《Marvel隊長》片尾Carol Danvers與泰勞（Talos）一同飛離地球之後，到她與復仇者聯盟正式見面之間還有一段故事。 Kevin Feige

當然我們可以期待即將上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame） 絕對會解釋一下，Marvel隊長自1995年離開地球之後都在宇宙中忙些甚麼，但顯然還有許多可以補完的空間。

基本上《Marvel隊長》就是整個MCU的前傳作品，本片講述年輕時的Nick Fury不為人知的冒險故事，也探索了整個「復仇者協議」（Avengers Initiative）計畫的起源，更揭露關於宇宙魔方（Tesseract）以及天馬計畫（Project P.E.G.A.S.U.S.）的歷史──而這些要素也都能在2012年推出的首部《復仇者聯盟》（The Avengers）電影中看到。

天馬計畫早於2012年的首部《復仇者聯盟》曝光。（劇照）

除此之外，控訴者羅南（Ronan the Accuser）也在《Marvel隊長》片中短暫露臉，他同時也是首部《銀河守護隊》電影的主要反派。若《Marvel隊長2》真將成為一部前傳電影，這部續集是否能有更足夠的空間，帶領觀眾深入探索那些尚未被好好描述的故事，明確地為《銀河守護隊》鋪陳？

詭族帝國不為人知的故事

《Marvel隊長》將詭族描繪成一個殘酷好戰的法西斯種族，他們懷有與生俱來的優越感，而這個教條般的信念也因他們對領導者「至高智慧」（Supreme Intelligence）的崇拜而根深蒂固。在星際間穿梭的詭族，不惜挑起戰端只為吸收弱小文明將其納入自己帝國的旗下，甚至還針對斯克魯爾族展開滅絕屠殺。

《Marvel隊長》中，至高智慧由安納貝寧扮演。（劇照）

作家Steve Behling所撰寫的《Marvel隊長》官方外傳小說：《Starforce on the Rise》故事中，提到詭族因過度發展並同時與太多星球開戰而陷入危機，因此在地球西元紀年的1995年時，這些不停星際征戰的詭族曾考慮過與Xandar星簽訂和平條約。但此舉對他們來說會是一大文化衝擊，因為他們不斷擴張勢力背後的目的，只是希望能繼續加強自己的軍事實力，用來對抗其他敵人。

《Marvel隊長》結局時，Carol Danvers將Yon-Rogg送回Hala星，並要求他替自己向至高智慧傳話。當Carol Danvers了解詭族的真正目的之後，她便宣言將隻身對抗這整個帝國，而她的第一要務，便是協助斯克魯爾族找到安全的居所，當她達成這個目標之後，她將會回到詭族的領域，並結束這一切的衝突。

以泰勞為首的斯克魯爾族們竟是《Marvel隊長》中真正的受害者。（劇照）

這似乎也能解釋為何Marvel隊長一直到Nick Fury在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）結局呼叫她之前都沒有回到地球：因為她真的很忙。

回想2014年推出的《銀河守護隊》電影，劇情似乎也透露了Marvel隊長到底有多忙：該片中我們所看到的詭族帝國已經正式捨棄過去好戰的文化，他們確實已與Xandar星達成和平條約。但這個政策似乎並不受歡迎，甚至導致控訴者羅南叛逃，因此這裏可能存在一段尚不為人知的故事。

《Marvel隊長2》竟是《銀河守護隊》前傳？點圖重溫《銀河守護隊》劇照▼

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目前我們猜測Carol Danvers可能就是讓詭族改變的主因之一，畢竟千年以來詭族在宇宙中發起大小戰爭，這是他們的本性，會出現這種大幅的轉變事出必有因，或許Marvel隊長就是最有可能的一個。

控訴者羅南的過去需要更多篇幅訴說

這也帶出了控訴者羅南的部份，因為一直以來MCU都還沒好好解釋這位角色的來歷。由李佩斯（Lee Pace）飾演的這位詭族叛變者，是《銀河守護隊》的主要反派，他誓言要「向Xandar星施行千年份的詭族正義」是如此的憤怒，甚至連魁隆（Thanos）都注意到了。但可惜的是，羅南的動機並沒有太多着墨與發展，在其他英雄及反派的圍繞之下也掩蓋了這位角色的獨特魅力，到了最後，甚至讓人有種聽令行事的中級BOSS感。

這樣的問題就連《銀河守護隊》系列電影導演James Gunn也注意到了，並將這個問題視為Marvel「創意委員會」時期留下的產物：當時他們將重點全押在MCU整體發展上，犧牲了羅南這位角色的個人刻畫。

羅南也在《Marvel隊長》中稍微客串了幾幕，讓觀眾看見他早期擔任詭族控訴者時的樣貌。有消息指出這位角色原本將有更多戲份，與Starforce的Yon-Rogg也有更密切的合作關係，但到了最後，這些片段並沒有被保留到正片中。

《銀河守護隊》的大反派羅南亦於《Marvel隊長》驚喜現身。（劇照）

最後我們在《Marvel隊長》中所看到的羅南，成了Yon-Rogg的備案計畫：這位Starforce指揮官在看到Marvel隊長強大的能力之後，他希望詭族能夠重新活捉她，並將她改造成另一個可利用的戰爭武器；發現事情超出自己掌控範圍，決定將地球夷為平地時才呼叫羅南──但羅南現身的最後一幕，也暗示他絕不會輕看這次的失敗。

《Marvel隊長2》或許有潛力能為羅南這位角色更多發展的空間，讓他成為一位擁有強烈自我意志的真正反派。他可能被營造成率領詭族對抗Carol Danvers的關鍵角色，試圖重新活捉她，甚至將她洗腦成為詭族麾下的一員。沒有錯，他甚至可能親眼見證Carol Danvers決定性的勝利，成為讓詭族這個外星種族改選和平之道的關鍵。無法接受這些轉變，只能憤怒地看着Hala星領導者開始捨棄詭族千年戰爭傳統的羅南，最終選擇叛變，並鋪墊接下來在《銀河守護隊》故事中的劇情發展。

Marvel隊長成《終局之戰》致勝關鍵？點圖看更多《Marvel隊長》劇照▼

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透過《Marvel隊長》電影續集，或許真能給羅南真正發光發熱的機會，成為一位更加複雜且值得同情的角色，也為他在《銀河守護隊》中的表現增添一些深度。

串接《銀河守護隊》，為MCU邁向宇宙的發展鋪路

《Marvel隊長2》的誕生，將能輕易填補MCU故事間的空隙，但同時也能向粉絲暗示，這個Marvel旗下的共通宇宙中，不單只有地球上的超級英雄勢力──這個世界上還存在着許多外星帝國。

在迪士尼與福斯的收購案正式完成之後，不只《變種特攻》（X-Men）與《神奇4俠》（Fantastic Four），Marvel也重新獲得許多與這兩部作品相關的其他外星種族故事版權。《Marvel隊長2》也能讓這些漫畫中的其他外星勢力，以彩蛋的形式亮相：像是與詭族和斯克魯爾族並列「宇宙3大帝國」的Shi’ar帝國。這個Shi’ar帝國本身也相當好戰，原作漫畫中他們常打破宇宙和平，成為一大威脅。

與詭族和斯克魯爾族並列「宇宙3大帝國」的Shi’ar帝國（網上圖片）

若這個種族在《Marvel隊長2》中登場，對劇情發展來說應該也不會造成甚麼不便，或許還能讓他們派出外交官，協助詭族與Xandar星人之間談判和平條約；而這個Shi’ar帝國，在MCU中勢必有着無限的潛能。

原作漫畫系列中，他們也與《變種特攻》有着密切關連，成員之一的Lilandra Neramani，甚至還與「X教授」Charles Xavier有過一段情──但大家先別侷限住他們可能將會扮演的角色。先前我們提到他們是一個好戰的種族，而他們與詭族和Xandar星人不同，並沒有遇過任何像Marvel隊長以及魁隆這樣，極為強大的敵人。他們也可能將在《復仇者聯盟4：終局之戰》後的MCU扮演重要角色，將魁隆的落敗視為一大契機，開始在宇宙拓展版圖。

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Marvel甚至還能改編漫畫原作「War of Kings」的篇章，Shi’ar族人在這段故事中引發了一場宇宙戰爭，而多位超級英雄決定介入終止這一切。

Kevin Feige已透露過Marvel Studio正考慮要讓《Marvel隊長2》的背景設定在過去，藉此填補首集《Marvel隊長》到《復仇者聯盟4：終局之戰》之間空白的20年時光。這是相當聰明的決定，讓這個最強英雄的續集電影成為《銀河守護隊》的正宗前傳，更為MCU系列「宇宙線」故事的未來發展鋪陳，粉絲們可得拭目以待。

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