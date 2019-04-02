【金像獎2019】劉允入行50年　難忘《龍爭虎鬥》一棍扑中李小龍

第38屆香港電影金像獎頒奬典禮將於本月14日舉行，而今日大會率先公布今屆終身成就獎得主及專業精神獎得主，最終由「四哥」謝賢及諧趣功夫演員劉允分別奪得。相信大家對於謝賢絕不陌生，然而劉允這名字，大家或者未必聽聞，但他曾演出的作品，大家可能都略有所聞。

第38屆香港電影金像獎頒奬專業精神獎得主是人稱「魚頭允」的劉允。

唯一有望奪得的電影獎項

年屆70歲，人稱「魚頭允」的劉允，在1968年投身電影圈當龍虎武師，一做就做了50年。他去年曾表示如果有幸獲香港電影金像獎的專業精神獎，算是他入行50年，唯一有望奪得的電影獎項。他深明當一個特技演員，任憑你如何捱生捱死，都難有獲獎機會，因為根本沒有一個名為最佳特技演員的獎項。他續指出，一套電影可能閒閒地就有過百特技演員賣命，根本冇可能頒給所有特技演員，而他都深明這道理，坦言純粹為賺錢及好玩，從不介意會否獲獎。如今，今日終傳來一個肯定。

劉允曾與不同著名演員合作，當中包括由成龍主演的《師弟出馬》。（網上圖片）

失焦的「鬥雞眼」為他找到焦點

劉允在成為龍虎武師，適逢當時70年代正值諧趣功夫片熱潮，劉允索性走到幕前搏一搏，以「魚頭允」的藝名發展，更成功以自身的缺撼「鬥雞眼」成為賣點，最終也讓他打出一片小天空。當時不少電影都能看到他的身影，包括在《錢作怪》飾演殺手、《師弟出馬》飾演一位公差、《摩登保鑣》飾演劫匪、《A計劃》飾演警察、《人嚇人》飾演夥計等。雖然演出作品大多是不起眼的配角，甚至不知道他的名字，或者就是憑他天生一對的「鬥雞眼」，再加上其精湛演出，注定把小角色演得有聲有色。最重要是當他出現，觀眾就會感受到歡樂。

劉允天生一對的「鬥雞眼」，縱然與主角無緣，但他仍把小角色演得有聲有色。（網上圖片）

+ 10 + 9 + 8

誤中李小龍有下文

劉允曾與多位首屈一指的藝人合作，當中包括成龍、許冠文、許冠傑、洪金寶及元彪等，但最令他引以為傲及難以忘記的，相信是他曾參演由李小龍主演的《龍爭虎鬥》。據了解，當時有一幕講述劉允會用棍打李小龍，而李小龍當然會擋下這記攻擊。可是到拍攝時，劉允一棍打落去時，李小龍竟然忘了要擋，真的重重硬食了這一棍。幸好當時李小龍沒有生氣，並續指出，再拍攝時可以更落力打。他還記得後來角色會被李小龍擊倒並躺在地上，當時曾問李小龍，這樣躺在地上會否被他踩中，當時李小龍說不會。可是最終真的踩中他，更轉了幾下，回想此事，他打趣指李小龍是故意報復，認真鬼馬。

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