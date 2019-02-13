【金像獎2019】毛舜筠與金像同行關注貧困兒童︰用一餐飯表達愛

上屆金像獎影后毛舜筠（毛姐）昨日（12日）出席第三十八屆香港電影金像獎公布提名名單記者會，除了跟大家分享今屆心水之選，毛姐更有份參與今年「金像同行」的計劃，將會與慈善機構，關注學童發展權利聯席（關學聯）合作。計劃邀請到《五個小孩的校長》導演關信輝拍攝以「小孩有夢」為題的一系列宣傳短片，其中一段就是以毛姐與基層兒童為主。毛姐都話藉着金像獎這個盛事，能夠做這樣有意義的活動，感到非常期待。

上屆金像獎影后毛舜筠出席第三十八屆香港電影金像獎公布提名名單記者會，更即席跟大家分享心水之選。（陳順禎攝）

毛舜筠︰「煮一餐飯，表達他對爸媽的愛」

毛姐接受訪問時表示，這次將會到一個基層兒童的家中探訪，「知道這位小朋友，住宿的環境比較狹窄﹑空間細小，這次會與他一起為父母煮一頓飯。主要想看看他怎樣透過煮一餐飯，表達他對爸媽的愛。」毛姐更分享她與小朋友相處的秘訣：「我鍾意多問他們問題，想聽他們的心態，好想知道他們的想法，我會多聆聽他們的分享。」而導演關信輝已為這次計劃，跟其他藝人拍攝了部分短片，他表示整個過程，都令他很感動。最大的導師反而是一班小朋友，雖然他們的資源很缺乏，但他們的夢想是大到我感到很窩心。有些小朋友是想做一個幫人的醫生﹑想做一個科學家，大家都想像不到一個住板間房的小朋友，夢想可以是想探索宇宙。

毛姐有份參與今年「金像同行」的計劃，將會與慈善機構關學聯合作，與《五個小孩的校長》導演關信輝，拍攝一個以「小孩有夢」為題的短片。（陳順禎攝）

六歲妹妹房間細到要爬入去

回想起來，關導演更忍不住哽咽：「其中一個令我印象很深刻的，就是我們走進了一個小妹妹的房間，但其實連門都開不了，空間很細，又有很多雜物，所以我們要爬進去。」導演形容妹妹睡的碌架床，就似一個山洞﹑似森林一樣。妹妹只有六歲，但她已立志想做一個老師。「這條路不易行，但我會祝福她，我覺得我們有責任告訴她，她的路上會有很多人陪伴，她的夢終有一日會實現。」而關學聯的幹事何詩慧就表示，拍攝期間發現是小朋友知道有機會實現夢想時的表情，他們那時的興奮和感動都令她很深刻。「這次計劃讓小朋友有機會在一些公開場合上實現他們的夢想，現場的導演﹑藝人和工作人員等又很認真地聽他們的分享，小朋友那時的感動，相信會對他們影響很深。」

導演關信輝回想起跟小朋友拍攝的點滴，也不禁表現得感觸，大讚小朋友才是大家的導師。（陳順禎攝）

秋生哥演得出色 發哥風采依然！

而被問到今屆金像獎有哪些心水之選，毛姐就話特別喜歡《淪落人》：「我睇《淪落人》的時候，特別欣賞我的偶像黃秋生，演出真的很出色！」除了秋生哥，毛姐也提到《無雙》的周潤發，「發哥依然能夠保持到他一副年輕的身型和面貌，真的覺得很厲害。發哥在戲中趴在地上，轉身開槍那幕跟年輕時完全無變！」不過毛姐又提到今年的男主角提名都很強，「如果你問我，他們都拿過影帝，奪得過那麼多獎項，算啦！如果《翠絲》的黑仔姜皓文能獲獎，他一定特別開心，哈哈！純粹是我個人想法。」關導演就話祝福全部入圍的朋友，同時鼓勵這次未有入圍的，希望大家新一年一起努力，觀眾一定會感受得到。

毛姐覺得她的偶像黃秋生，在《淪落人》演的很出色，但心目中又很想《翠絲》的黑仔獲頒影帝。（陳順禎攝）