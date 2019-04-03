《第一次的離別》是完美處女作？　導演王麗娜：盡可能呈現真實感

第43屆香港國際電影節在4月1日落下帷幕，而當中的火鳥大獎日前亦已宣布賽果，今年新增的「新秀電影競賽（華語）」共有八套作品入圍，並由著名導演兼演員姜文、影帝梁家輝，及台灣資深監製兼電影學者焦雄屏擔任評審，最後由王麗娜的《第一次的離別》獲得火鳥大獎，是本片繼東京電影節及柏林影展獲獎後再下一城。評審團高度讚揚此電影「通過離别我們清楚地看到人物的内心，以及在内心驅使下的行動。影片内容與形式高度統一。作為處女作，它近乎完美！」王麗娜導演日前接受《香港01》專訪，分享了拍攝《第一次的離別》時的點滴。

王麗娜覺得獲獎是對處女作《第一次的離別》的一份肯定，亦鼓舞了她，並讓她相信這種拍法、創作和美學是可以繼續去堅持的。（香港國際電影節提供）

從紀錄片到劇情片

開始拍《第一次的離別》的時候，王麗娜本來是想花十年去拍攝小孩成長的紀錄片：「在拍攝紀錄片的時候，我盡可能想呈現它的真實感，然後看事情是怎樣發生的，並不想有太多的改變，更不可能去指使他做什麼；但有時候會覺得某些事如果稍為重構或營造一點東西，帶來的力度會更大。後來我一直在思考，可能我理想的影片是紀實的，但它並不是拍攝手法的紀實。」

王麗娜先進行紀錄片的拍攝，有了近60萬字的素材後，就希望把那些鮮活的台詞和散落的故事串起來，並用一部電影的方式去把它重構成一個作品，導演認為這是有意義的，就去做了！拍攝活潑的小孩子們，總是會有難度，更何況《第一次的離別》的角色都是素人：「如果我覺得那個味道沒到的話，我會再拍，拍到直到我覺得差不多為止。二三十邊、三四十遍都有過，但我可能盡量有些變化，無論是調度上、場景上、或是時間段。例如今天我拍這個場景，但怎麼說都達不到我想要的效果，我可能就會放棄；然後我就會檢討自己，再構建一個環境，直到可以營造那種氛圍。」

王麗娜拍攝《第一次的離別》的過程其實挺順理成章，從大學的時候學習新聞專業，快畢業時拍了一部關於留守兒童的紀錄片；畢業之後又拍了一些類似關注孩子、關注時代的紀錄片，讀完研究生之後就拍了《第一次的離別》。（電影海報）

艾薩的離別經歷與自己相似

如果《第一次的離別》的主題是離別，那麼副題就是成長，導演王麗娜說：「我覺得《第一次的離別》想講述的更多是成長，一定是有經歷才能成長，恰恰這部片其實是在構建成長。」電影中的小男孩艾薩在電影裡經歷了很多場離別：「送母親到養老院時的第一場離別、送哥哥去唸書的第一場離別、送走好朋友凱麗的第一場離別、小羊走失的第一次離別⋯⋯他的生命裡經歷了無數的離別，但每一個離別都是不同層面的第一次離別，而且會帶來一些變化。」

王麗娜在選擇這三個孩子的時候，是不同的年齡階段及家庭構成。在調查研究期間了解到他們的家庭和父母有什麼樣的想法，導致最終指向不同層面的離開或是成長，這是小孩們的共通性。（陳順禎攝）

導演王麗娜分享艾薩的經歷和自己很像：「我所謂的像是我們上到了同樣的六年級，都要離開自己原來家門前的小學、離開故鄉，然後要去縣城，離開那個村莊到縣城去讀書，那時候你只能寄宿。但其實那時候你只有12歲，你不覺得自己已經長大得可以離開父母的身邊了，但是沒辦法，你要接受教育，就必須去那個地方。我覺得對我來說，那個離別其實是挺難過的。」

王麗娜說剛到縣城時其實很不習慣：「縣城更多的是那種很硬、很冰冷的一些建築，然後你要去那裡上學。換了個環境上學，同學你也不夠熟悉；你去講那些風、那些路、那些駱駝，在講這些東西的時候，同學會跟你講旋轉木馬，就是彼此的不同，所以無法跟他們對話，當時對我來說其實挺孤獨的，我覺得那種孤獨感，包括對家裡的想念。」

正正因為角色與王麗娜過去的經歷相像，所以才可以把離別的情感透過鏡頭細緻地傳遞出來吧。（陳順禎攝）

對故鄉的情意結

說起對故鄉新疆沙雅的情感，王麗娜陷入了回憶當中：「我一直長在那，我以前每天都躺在那個土路上。我印象中特別深的一個場景就是我們要上學，要走一段路，那段路的路邊長滿了紅柳、開滿了紅柳花，特別漂亮；然後還有沙漠，還有胡楊，偶爾還可以看到葡萄架，路邊就有掉下來的葡萄。我們當時不想走就躺在紅柳樹下面，有一輛馬車經過，他們會用維語講：『小孩，你們是不是想乘馬車？』然後我們回答是，所以我們就上了馬車，他就讓我們數他的鬍子，誰數得多，誰就可以拿到一串葡萄為獎勵。」一切是那麼的淳樸，又有那麼有電影感。

王麗娜說小時候特別喜歡與自然親密接觸的階段，到漸漸長大有自己獨立思想的時候，就有了探索遠方的慾望，想去到不同的地方看一看，甚至覺得沙雅並沒有什麼。（陳順禎攝）

長大以後總想出去走走，可是後來王麗娜發現自己還是喜歡沙雅：「那個時候我特別嚮往江南，沙雅是沙漠、遼闊的戈壁，然後就特別喜歡煙雨濛濛、有著小橋流水味道的東西，所以我很想去到那樣的地方去生活。但後來你去了那些地方、看過不同風景、感受過不同的東西之後，最後發現故鄉一早已經建構了我！就是我的童年生活、整個經歷，令我不喜歡被約束，喜歡自由自在。」家鄉對王麗娜的影響之大，以致她的第二部作品還想在新疆拍，皆因新疆有非常打動她的部份，她還是偏好於接近生活的題材。