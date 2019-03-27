【亞洲電影大獎．專訪】不介意素顏拍電影：對趙濤來說角色是第一

趙濤憑電影《江湖兒女》在第13屆亞洲電影大獎獲提名最佳女主角，並來港出席頒獎典禮。香港的觀眾可能對趙濤這個名字比較陌生，她是賈樟柯導演的御用女演員、同時有另一個身份是賈樟柯導演的妻子，趙濤更憑意大利電影《我是麗》，於2012年成為首位獲得意大利電影金像獎最佳女主角的亞洲演員。趙濤早前接受《香港01》專訪，分享了一些她拍攝電影時的經歷及對演技的看法。

趙濤學習舞蹈十多年，學會對喜歡的事堅持、忍受。趙濤一點都不覺得拍戲辛苦，比起學習舞蹈來說可謂十分輕鬆。（梁碧玲攝）

演技對趙濤來說⋯⋯

趙濤自幼學習中國舞，1996年入讀北京舞蹈學院中國民族民間舞系，畢業後亦理所當然地當起了舞蹈老師，直至1999年被導演賈樟柯相中出演電影《站台》：「我個人很小就出門在外學習舞蹈，十幾年完全封閉式的專業學習，當我進入演員這個行業才開始接觸之前完全沒有接觸過的人群，比如說《任逍遙》（2002）中趙巧巧的那種女孩，男朋友是黑社會而且有鎗，這是我在生活中不能想像的；《三峽好人》（2006）的沈紅為了讓一個男人跟自己離婚，遠赴千里去尋夫，我覺得是我生活中沒有、且不可能遇到的。」

趙濤分享自己的現實生活其實平凡得很，不像電影中那麼戲劇性：「我自己在生活中反而相對平靜，沒有那麼多大悲大喜、起伏，普通人過日子的方式。我不會像巧巧去夜總會、蹦迪（Disco）、KTV，也沒有牢獄之災，這樣的經驗只有在我所飾演的角色中才能體會得到。表演工作對我來說不光是工作，也是我情感釋放的地方，在生活中積累的很多情感經驗都可以放到角色當中。」現實中不可能有的經歷，唯有靠想像力去填補：「表演工作對我來說是想像，以想像力去填充她們的生活。」

趙濤認為一個演員，在現場拍好每一場戲，對待每一場戲都不湊和就好了，能不能得獎是自己所不能控制的。（梁碧玲 攝）

劇本對演員來說⋯⋯

有些電影在開始拍攝前會舉行圍讀，讓演員可以按角色朗讀劇本對白，以了解整個電影走向和人物角色，趙濤以演員的角度說：「最基本的是從讀劇本開始，因為從劇本的進入方式是能夠很好的把自己帶入進去。」但很多時大眾都會聽到拍攝現場出現「飛紙仔」的情況，趙濤自己也經歷過：「在《天註定》（2013）之前我跟賈導合作都沒有過劇本，當時有很多原因都拿不到劇本，所以那時候演戲也是非常的痛苦，經常自己上場演完、不知道下場演甚麼，對演員來說表演上的情感是不連續的，所以我一直說《三峽好人》有個遺憾，我沒有把沈紅這個人物更好地呈現出來。」可見完整的劇本對演員鑽研角色來說何其重要。

趙濤說：「從《天註定》之後開始有了正常的劇本，我真的是無比的開心，因為我終於可以拿到劇本可以研究。我會寫我第一次看劇本看這句話的反應是什麼，每次讀這句話的時候反應是什麼，然後當我讀完第十遍的時候，我要找到一個準確的、適合這個人物的一個情緒。其實在這個審閱劇本的過程中，實際上就是幫我更好的進入角色當中。因為我是一個很喜歡寫寫畫畫的人，我會用五色的筆寫自己不同時期看劇本的情感，我的本完全不像劇本，反而像繪本。」

在《江湖兒女》中，趙濤給角色巧巧定下的底色就是悲情的，生命本來就不是完全快樂，在不同階段會遇到不同的問題。（電影劇照）

演員之間沒有好與壞，沒有好不好的演員，只有好不好的導演，即使是同一個演員，不同導演呈現出來的作品也會是完全不一樣。

以角色為先

趙濤認為一個演員應該在拍攝前做好準備：「今天應該做的事情是要試一場戲，怎麼樣去試好，提出不同的表演方向給導演看，然後讓導演選擇他喜歡的方式。」作為一個女演員，當然想將自己裝扮得好看才出鏡，但趙濤卻以角色為先：「很多女演員喜歡打扮得非常漂亮，我也很喜歡，但所飾演的角色不允許我這樣。從2002年出道作《站台》開始，除了《天注定》和《江湖兒女》，在其他電影中我基本上是不化妝，比如像《三峽好人》沈紅那樣的女性，她千里之外去尋夫，如果是這樣一個女性，她怎麼可能天天坐在鏡子前化兩小時的妝？」

趙濤甚至在導演的百般阻撓下，不惜以素顏出鏡：「在《我是麗》定妝的時候，化妝師幫我化了個非常漂亮的妝，我感覺歐洲的化妝師是不一樣的，粉底顯得皮膚特別好，但在玩笑過後我決定不化妝，導演十分吃驚地跟我說了很多。我覺得角色是一個到國外打黑工的一個女性，她怎麼可能有心情天天起來塗個唇膏、燙個髮、卷個睫毛膏，然後去工作？不可能的！導演很慎重地跟我說一定要想清楚，我說沒關係，無非就是看到我的眼袋、雀斑，覺得我不好看，沒關係！對趙濤來說角色是第一位。」趙濤對角色的專業精神值得嘉許，影后的桂冠絕對不是浪得虛名。

從《山河故人》的《珍重》、到《江湖兒女》的《淺醉一生》，都不難發現賈樟柯導演尤其喜歡葉倩文；趙濤雖然之前不是很了解，但每次聽到導演在電影裡的選曲都十分喜歡。（梁碧玲攝）

喜歡香港文化

觀眾在賈樟柯的電影裡不難發現香港文化的痕跡，香港人、港產片、廣東歌，趙濤自己亦喜歡香港文化：「香港文化對於我們來說是完全不能迴避的一件事，我們從小就是看香港電影長大的。」趙濤又分享：「我最喜歡杜琪峯導演的《鎗火》（1999），這麼多年以來都非常喜歡，我看完一遍以後就覺得這是怎麼拍的，之後又看了很多遍，特別是從商場電梯下來的那場槍戰，我覺得太精彩了！後來杜導分享當時拍片環境比較惡劣，沒有什麼投資，但演員們都十分敬業，不會講條件，只是為了電影人物去努力，所以我覺得香港的演員非常敬業。」

電影《鎗火》（The Mission）是一部於1999年上映的犯罪兼動作電影，由黃秋生、吳鎮宇、呂頌賢、張耀揚、林雪和任達華主演。（電影海報）

選擇劇本的取向

趙濤以拍攝賈樟柯的導演的作品為主，貴為影后的她有自己選擇劇本的取向：「我選擇電影還是有自己要求，最基本是劇本中的這個人物能打動我，我所飾演的角色連我也打動不了，怎麼去打動別人？然後我會把各種各樣的情感聚集在角色身上，希望感動看我電影的人。」作為演員，趙濤亦希望挑戰不同的角色：「《三峽好人》時期，幾年當中我收到很多劇本，而那些劇本都是在旅途當中尋找一種情感－父愛、夫妻之情、朋友之情，有的劇本連名字都沒有改，還是沈紅，我覺得特別不可思議，山峽那個地方和沈紅這個人物都是不可能被複製的，而且沒有複製的意義，所以我基本上都回絕。」

趙濤在選擇劇本或角色時想有不同嘗試：「我覺得在選擇劇本上不要去重覆自己，演員這個工作是非常辛苦，這個辛苦不是體力上，而是內心情感、精神上的辛苦，你要跟著這個人物去經歷很多開心、不開心、痛苦，在這個過程中整個人都是完全沉進去，所以做電影對我來說非常認真的一件事，我比較希望創造不同新的角色。」

貴為意大利金像獎的影后，趙濤很欣賞本屆在康城影展及亞洲電影大獎中，憑《小傢伙》（Ayka）奪得最佳女主角Samal Yeslyamova的演出。（葉詩攝）

演員就是用生命、生活的經驗，讓自己的表演豐富起來。