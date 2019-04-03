【P風暴．專訪】譚耀文扮黃秋生嗌撳釘華　多謝大家讚佢模範反派

香港反貪風暴系列電影第四部《P風暴》4月4日上映，早前一眾主演為電影宣傳做勢，古天樂、鄭嘉穎、林峯和譚耀文等人都有出席各活動，譚耀文更有跟《香港01》分享拍攝經歷，更重演自己的經典對白，仲要扮埋黃秋山當年在《野獸刑警》中大叫他「㩒～釘～華～」一幕！ 攝影：羅君豪

譚耀文今次在《P風暴》扮演懲教署監督，自覺這個職業得意又難做。（羅君豪 攝）

體諒角色壓力爆煲

首先譚耀文今次在《P風暴》中扮演懲教署監督，為栢天男的上司，私下會接受林峯的賄賂更會包庇他，他指：「今次《P風暴》主要講在監獄裡，有種男人的胡思亂想，而大群男人有正也有反，我的角色是好大壓力，有點像《救火英雄》中的發電廠廠長，要看管罪犯不可搗亂，但又很難要他們不搗亂，在現實中只有懲教署的工作人員才知道（有多難），相信經過戲劇化後更能突顯出監獄中的生活，比如我們這些能下決定的人如何在行政和權力上控制罪犯，因為每日都有機會爆發衝突，他們也有機會整蠱我們，這邊廂大家攬頭攬頭頸很好朋友，明天可能又會打架，所以覺得懲教是個幾得意亦好難做的職業。」

譚耀文自言被稱為模範反派要多謝大家。（羅君豪 攝）

點解要怕演反派？

另外問到不少人都讚譚耀文是個模範反派，對這個稱呼有何想法時，譚耀文笑指：「鍾意，無所謂，覺得咁樣係一個稱讚，讚你演戲好，咁演戲就係演戲，我亦都好多謝佢哋嘅讚美。就如麥兆輝最近做訪問咁講，好鍾意啲演員唔會因為係反派而唔接，因為要睇個角色你有無做過，帶唔帶新鮮感俾觀眾，而呢個亦都係我接戲嘅準則。」

譚耀文提及預告片中打壓古仔、林家棟這一幕，大家團火的確著了。（影片截圖）

而講到《P風暴》中譚耀文今次未有太多打鬥戲，不過他分享其中一場戲比較特別，他：「有場戲講到佢哋好曳，我捉咗古仔、阿棟同阿峯入嚟我辦公室諗住傾偈，點知佢哋啲火未下，嗌起交上嚟又好嘈，我就要壓制佢哋，就攞咗支棍出嚟壓佢哋咁樣，嗰場戲大家都好燥，因為建立情緒時已經燥燥地，我又要壓住佢哋，所以嗰場戲大家都多聲氣、意見，度下啲位點拍，因為避免大家受傷，都要小心去處理。」

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