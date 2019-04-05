全城期待Marvel年度大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），於今日（5日）0時0分起，公開預售24號上映日連續幾天的戲票，有影迷昨晚提早到戲院排隊，令現場出現「打蛇餅」情況，相當墟冚。而網上購票的觀眾，都紛紛表示戲院網站死機入唔到，可謂一票難求。

《復仇者聯盟4》今日0時0分開始預售，戲院網站相繼癱瘓。（網站截圖）

由於《復仇者聯盟4：終局之戰》片長達3小時，票價難免會再調高，3D IMAX版早場叫價160至260元，正場更去到290元，雖說《復仇者》系列粉絲眾多，但並非每一位都能負擔此等票價，小編今日化身格價專員，為大家搜羅最抵睇資訊，原來想以最低價睇3D版《復仇者4》，唔一定要去到無雷公咁遠，距離旺角10分鐘車程、100蚊唔駛就搞得掂！

MCL長沙灣戲院24號晚9點場只係95蚊，仲有唔少位剩。（網站截圖）

記者講緊嘅就係MCL長沙灣戲院，《復仇者4》普通3D版全日所有場次一律95元！以同類型戲票來說，如無意外應該係平霸全香港！長沙灣都算就腳，想睇早場或者放工、放學入場，都係同一價錢，暫時各場次都仲有唔少飛剩，大家仲可以去撲飛。

L Cinema一點前的《復仇者4》2D版場次只售45蚊，真係平到你唔信。（網站截圖）

《復仇者4》未上映，睇住預告精彩場面先

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筲箕灣2D版 下午1點前場次僅$45

不過想以最低價錢睇2D版，就要遠少少過海，位於筲箕灣的L Cinema一向出名夠平，下午1點前的《復仇者4》2D版場次，只係45蚊一張飛！你冇睇錯！係45蚊！記者打過電話去問，而家仲有位！有時間睇早場，搭車加食埋早餐，成件事都唔駛100蚊。不過留意，下午1點後嘅場次，就會收85蚊，反而MCL長沙灣嘅《復仇者4》2D版門票，全日都係75蚊。

巴黎倫敦紐約米蘭戲院嘅24號晚9點場，暫時一張飛都未賣出。（網站截圖）

屯門巴倫紐2D版有飛冇人買

除了大院線外，部分舊式戲院不設網上售票，例如備受影迷喜愛、位於紅磡的寶石戲院，記者致電戲院查詢《復仇者4》的票價，職員表示暫未確定會上映3D版還是2D版，所以未能決定票價，但由於片長關係，相信會比平日55至58元票價稍高。至於位於屯門的巴黎倫敦紐約米蘭戲院，只會上映2D版，早場票價75元，正場加多5蚊，記者查看24號上映當天、晚上9點場的售票情況，發現…一張飛都未賣出，各位唔想同人迫的影迷，不妨考慮一下。