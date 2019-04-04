【復仇者聯盟4】周邊商品再劇透　傳終極奸角竟另有其人

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有20日就正式上映，而Marvel Studio繼續出盡渾身解數防止劇透出現，可是周邊商品如計時炸彈般，定時定候劇透疑似電影內容。 至於今次劇透者，竟然是一隻魁隆公仔熊，究竟毛公仔會如何劇透呢？

魁隆在《復仇者聯盟3》集齊6粒無限聖石，並成功把宇宙一半生物殺死。未知在《復仇者聯盟4》中，魁隆又會否是終極反派呢？（劇照）

可愛魁隆公仔其中一句對白是來自《銀河守護隊》。（劇照）

據了解，這隻魁隆公仔熊原來懂得說話，當玩家按他的音箱時，他就會說出不同的對白，其中一句來自《銀河守護隊》：「如果你無法找回宇宙靈球，請不要再回來，我會來找你。」（If you cannot retrieve the orb, don't bother coming back - I will find you）

這隻這麼可愛的熊仔被傳是劇透者。（劇照）

Hot Toys率先公布魁隆的全新武器。（網上圖片）

外國傳媒指出，這隻會說話的魁隆公仔熊一共有5句對白，除了上述來自《銀河守護隊》的對白外，其中有3句未曾在Marvel電影中出現，卻跟即將上映的《復仇者聯盟4》非常有關係，或提供了不少隱藏線索，當中包括「我曾掌握所有的力量」（I had all the power in my grasp）；「你是如何做到的？」（How are you doing this?）及「你沒有能力使用無限寶石」（You do not have the power to wield the Infinity Stones）。

未知在《復仇者聯盟4》中，會否出現涅布拉偷走魁隆的無限手套這劇情呢？。（Marvel Comics）

這3句對白，彷彿呼應日前公布的最新預告，片中有一幕見到魁隆的武器，包括無限手套及雙刃劍掉在地上，而美國隊長、鐵甲奇俠及雷神的背影同時出現，莫非魁隆早在復仇者聯盟找到前，已被其他人擊敗？最重要的是，《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟曾指出，預告只會涉及電影首15-20分鐘的畫面，這是否意味著《復仇者聯盟4》的終極奸角並非魁隆呢？所以他的對白變成「曾」掌握所有的力量。

在最新預告中，屬於魁隆的雙刃劍及無限手套被散落在地上。（網上擷圖）

涅布拉在奪得手套後，變成反派，擾亂宇宙秩序。（Marvel Comics）

至於第二、三句則指向他失去了某些東西，而盜取他重要東西之人，或者就是今集的終極奸角，而網上再次傳出，有可能涅布拉（Nebula）才是最終大佬。因為在原著漫畫《Infinity Gauntlet》中，即《復仇者聯盟3》的劇情來源，涅布拉扮演反派，並成功偷走了魁隆的無限聖石及無限手套。而在去年10月，在戲中飾演涅布拉的Karen Gillan出席ACE Comic Con時曾表示：「希望能拿走無限手套，並戴上它，殺死魁隆。」

飾演涅布拉的Karen Gillan曾表示希望能拿走無限手套，並用它殺死魁隆，並知是否代表她當時已經劇透了。（劇照）

網上有指這一幕，躺下的超級英雄是美國隊長。（劇照）

漫畫故事中，涅布拉偷走無限手套後，心靈變得扭曲，宇宙再次陷入混亂，還迫使魁隆與復仇者聯盟合作，一起對抗涅布拉。雖然導演羅素兄弟早表示電影跟漫畫劇情有出入，但這推測也不是無的放矢。此外，亦有網友指出，美國隊長或鐵甲奇俠奪得無限手套後，將會犧牲性命把宇宙恢復過來，大家對於這些解讀又有何見解？