【復仇者聯盟4】周邊商品再劇透　傳終極奸角竟另有其人

《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)尚有20日就正式上映,而Marvel Studio繼續出盡渾身解數防止劇透出現,可是周邊商品如計時炸彈般,定時定候劇透疑似電影內容。 至於今次劇透者,竟然是一隻魁隆公仔熊,究竟毛公仔會如何劇透呢?

魁隆在《復仇者聯盟3》集齊6粒無限聖石,並成功把宇宙一半生物殺死。未知在《復仇者聯盟4》中,魁隆又會否是終極反派呢?(劇照)

可愛魁隆公仔其中一句對白是來自《銀河守護隊》。(劇照)

據了解,這隻魁隆公仔熊原來懂得說話,當玩家按他的音箱時,他就會說出不同的對白,其中一句來自《銀河守護隊》:「如果你無法找回宇宙靈球,請不要再回來,我會來找你。」(If you cannot retrieve the orb, don't bother coming back - I will find you)

這隻這麼可愛的熊仔被傳是劇透者。(劇照)

Hot Toys率先公布魁隆的全新武器。(網上圖片)

外國傳媒指出,這隻會說話的魁隆公仔熊一共有5句對白,除了上述來自《銀河守護隊》的對白外,其中有3句未曾在Marvel電影中出現,卻跟即將上映的《復仇者聯盟4》非常有關係,或提供了不少隱藏線索,當中包括「我曾掌握所有的力量」(I had all the power in my grasp);「你是如何做到的?」(How are you doing this?)及「你沒有能力使用無限寶石」(You do not have the power to wield the Infinity Stones)。

未知在《復仇者聯盟4》中,會否出現涅布拉偷走魁隆的無限手套這劇情呢?。(Marvel Comics)

這3句對白,彷彿呼應日前公布的最新預告,片中有一幕見到魁隆的武器,包括無限手套及雙刃劍掉在地上,而美國隊長、鐵甲奇俠及雷神的背影同時出現,莫非魁隆早在復仇者聯盟找到前,已被其他人擊敗?最重要的是,《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟曾指出,預告只會涉及電影首15-20分鐘的畫面,這是否意味著《復仇者聯盟4》的終極奸角並非魁隆呢?所以他的對白變成「曾」掌握所有的力量。

在最新預告中,屬於魁隆的雙刃劍及無限手套被散落在地上。(網上擷圖)

涅布拉在奪得手套後,變成反派,擾亂宇宙秩序。(Marvel Comics)

至於第二、三句則指向他失去了某些東西,而盜取他重要東西之人,或者就是今集的終極奸角,而網上再次傳出,有可能涅布拉(Nebula)才是最終大佬。因為在原著漫畫《Infinity Gauntlet》中,即《復仇者聯盟3》的劇情來源,涅布拉扮演反派,並成功偷走了魁隆的無限聖石及無限手套。而在去年10月,在戲中飾演涅布拉的Karen Gillan出席ACE Comic Con時曾表示:「希望能拿走無限手套,並戴上它,殺死魁隆。」

飾演涅布拉的Karen Gillan曾表示希望能拿走無限手套,並用它殺死魁隆,並知是否代表她當時已經劇透了。(劇照)

網上有指這一幕,躺下的超級英雄是美國隊長。(劇照)

漫畫故事中,涅布拉偷走無限手套後,心靈變得扭曲,宇宙再次陷入混亂,還迫使魁隆與復仇者聯盟合作,一起對抗涅布拉。雖然導演羅素兄弟早表示電影跟漫畫劇情有出入,但這推測也不是無的放矢。此外,亦有網友指出,美國隊長或鐵甲奇俠奪得無限手套後,將會犧牲性命把宇宙恢復過來,大家對於這些解讀又有何見解?