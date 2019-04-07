【復仇者聯盟4】黑豹自認冇得翻生？　靠三個字戰勝劇透誘惑

距離《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映的日子越來越近，劇組近日正式展開宣傳，少不免要接受各大媒體訪問，面對記者們的強勢追問，一眾超級英雄都要咬緊牙根接招，以防唔覺意劇透成為眾矢之的。

瓦干達在《復仇者3》是兩大戰場之一，黑豹化灰後這個國度將面對什麼命運？

黑豹在《復仇者3》化灰一幕令人痛心。

在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中已化灰的「黑豹」Chadwick Boseman，雖然未知會否在第4集出現，但亦成為媒體的追訪對象，不過佢把口就密實過密實袋，單憑一個字就足以令記者啞口無言，「劇透者聯盟」成員「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）與「變形俠醫」（Hulk）麥克雷法路（Mark Ruffalo）絕對值得借鑑！

「劇透王」湯賀蘭可以效法Chadwick Boseman的方法。（網上圖片）

日前Chadwick Boseman出席電影展覽（CinemaCon）宣傳新片《21 Bridges》，接受媒體訪問時被問到《復仇者4》相關問題，有一番妙問妙答。

記者：觀眾準備好入場睇《復仇者聯盟4：終局之戰》啦。 Chadwick：當然。 記者：佢哋搶緊飛，真係好癲。對於大家咁愛呢部電影，你有咩感受？ Chadwick：好正呀，但我死咗，所以唔可以答相關問題嘞。 記者：OK，即係你唔想劇邊或者答類似嘅嘢啦。 Chadwick：我死咗。 記者：咁《黑豹2》呢？有冇嘢可以話我哋知？ Chadwick：我死咗。 記者：我哋未接受到你死咗呀Chadwick！ Chadwick：但我係，我死咗。

重溫《復仇者3》精彩場面

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黑豹果然係黑豹，對答過程霸氣十足，面對記者一輪嘴追問都不為所動，憑一句「我死咗」就成功KO對方。觀眾都好關心佢及其他化灰英雄會否在《復仇者4》翻生，亦係整部戲最大謎團，所以Chadwick Boseman都答得好小心，以免洩露半點風聲。之前《復仇者4》導演Russo兄弟自爆預告有假片段，又唔畀完整劇本「劇透王」湯賀蘭睇，部戲仲有兩個幾星期就上畫，頂住呀！