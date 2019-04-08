【復仇者聯盟4】戲外一樣係英雄　鐵甲奇俠領軍捐300萬美金做善事

《復仇者聯盟4：終局之戰》的宣傳活動近日已經正式展開，由「鐵甲奇俠」 羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）帶領施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）等明星，在加州迪士尼進行宣傳。迪士尼總裁艾格（Robert Iger）表示將捐出300萬美金做慈善活動。

根據美媒「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，這個慈善活動命名為「復仇者宇宙團結」（Avengers Universe Unites），共計捐出300萬美金到各地的兒童醫院送暖，「雷神」基斯咸士禾夫還溫暖表示：「對抗的病症的兒童是真正的英雄，我也被他們的勇敢給啟發了。」

6位「復仇者聯盟」明星在見面會上心情愉悅，羅拔唐尼頻頻擠眉弄眼與台下的小孩互動，其他演員也紛紛向這些小孩送上玩具，保羅活特（Paul Rudd）還不忘發揮搞笑本色，揶揄自己的超級英雄「蟻俠」：「蟻俠的玩具特別小，要小心玩，不然就會像踩到樂高一樣」，隨後也宣告電影將在全球展開巡迴宣傳。

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《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日上映，正式預售後世界各地的電影購票apps或是官方網站就當機，甚至已開始有拍賣網站賣起比原價高出10倍的黃牛票，令人咋舌。就各方面資訊顯示，《復仇者聯盟4：終局之戰》預售票搶手熱銷程度都超過去年的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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