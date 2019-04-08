【P風暴】陳曼娜罕有電影演出　網民：佢演咄咄逼人的富婆最到肉

陳曼娜（Manna姐）入行多年演出過不少角色，近年經常飾演男神演員的媽媽，而這次在電影《P風暴》中，她就飾演林峯的媽媽，Manna姐話可以同對方合作，算是圓了個心願。 Manna姐多年來主要活躍於電視銀幕，反之電影作品不多，較經典要數到28年前與周星馳合作，飾演一對「哎吔母子」。

Manna姐甚少拍戲，但原來曾經演過星爺的「媽媽」，在戲中帶舊情人吳孟達去與星爺相認。（網上截圖）

御用媽媽曾與星爺合作

Manna姐多年來主力拍電視劇，較少參與電影作品，在電影《P風暴》中，她扮演性格堅強的媽媽，到監獄探望兒子林峯。而要數令大家較深刻的電影角色，應該是1991年的《整蠱專家》中，飾演星爺的「哎吔阿媽」兼吳孟達的舊情人。

Manna姐在《整蠱專家》中飾演車親仁（吳孟達演）的舊情人，假扮古晶（周星馳演）的媽媽，跟車親仁說當年與他發生一夜情後懷孕，對方給錢她去墮胎但她並沒有這樣做，最終生了古晶，多年後更帶吳孟達去與周星馳相認。

戲份雖然不多，但看過《整蠱專家》的應該都會記得這幕。《整蠱專家》是由王晶執導﹑劉德華、周星馳、關芝琳、邱淑貞、吳孟達、成奎安等人主演的一部喜劇，講述劉德華和周星馳陰差陽錯成為了兄弟的故事，與「爸爸」吳孟達有不少對手戲，三父子搞出不少笑話。

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Manna姐從影超過40年，最早期於麗的電視出道，參與過的劇集多不勝數。（微博圖片）

Manna姐從影多年，70年代在麗的電視出道，後來轉投無綫電視，演出過的角色多不勝數，涉及過百部劇集。曾有網民笑指她一定是「最愛講道理的女人」﹑在戲中經常演性格尖酸刻薄的婆娘,，尤其在劇集《十月初五的月光》飾演最講道理的「萬朱莎華」，那個潑辣角色演得有幾到肉，大家一定不會忘記吧！

現實中的曼娜姐都是小富婆，平日也愛打扮，又喜歡跳拉丁舞，可能因此她演不可一世的有錢人時，特別入型入格。

咄咄逼人的富婆

除了擅演咄咄逼人的富婆，其實Manna姐也是「御用媽媽」，演過不少一線男星的母親。在劇集《餐餐有宋家》演古天樂的媽媽﹑《我要Fit一Fit》演鄭嘉穎的媽媽，這次終於輪到林峯做自己個仔，Manna姐都話好開心，非常享受同林峯做對手戲，鏡頭背後都有很多話題，又大讚「阿囝」好玩得。

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Manna姐不夠16歲便入行，在劇集中經常演潑辣的婦人，當中《十月初五的月光》飾演最講道理的「萬朱莎華」，絕對是最深入民心的演出。（劇照）

最近提到將會在《P風暴》客串演林峯的媽媽，陳曼娜在兒子不幸入獄落難時都去探監，有不少有關母子情的情節，而演出過這麼多男神的媽媽，Manna姐又話唯獨未與張智霖演過母子，希望將來會有機會合作。