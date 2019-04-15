【金像獎2019】蔡卓妍《戲王之王》演技啟蒙　演出笑中有淚獲認同

《第38屆香港電影金像獎》經已圓滿結束，蔡卓妍（阿Sa）三度入圍金像獎最佳女主角，不少粉絲都對她今次破格演出感到驚喜，惟對手太過強勁，最終還是失落影后寶座，加上對手曾美慧孜的《三夫》和Crisel Consunji《淪落人》都被看高一線，實在是雖敗猶榮。

阿Sa今次三度入圍金像獎最佳女主角，惜仍跟獎項無緣。

由「先生早校長早」開始

18件前阿Sa跟阿Gill鍾欣潼合組TWINS唱着「先生早校長早各位早」出道，但在這些年來，她努力轉型，不單單做一個偶像派打側翻的歌手，《這個夏天有異性》、《我老婆唔夠秤》、《千機變》和《追擊八月十五》等等，賣弄青春喜喜哈哈的，都是她起步作，大部份都是偶像派喜劇，發揮空間不多，於是一直被外界指是個沒有演技的演員。

阿Sa自演出《戲王之王》後，演技大有進步。（劇照）

轉捩點《戲王之王》

阿Sa在演戲中浸淫了幾年後，終於在2007年透過《戲王之王》認識了戲劇大師詹端文並跟他學習演技，明顯看得出她的進步。在戲中從她扮演一名內地來港發展的三級片女星，雖然滿口鄉音，不過為了追尋演戲的夢想，她便去到演藝學院上課加強演技，機緣巧合下認識了卧底警察詹瑞文。

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其中一幕講到阿Sa接了一部三級片，搵埋詹瑞文扮渠王，兩人順理成章拍埋「床戲」，阿Sa就着小背心短裙及和圍裙的經典三級片造型來勾引他，雖然角色似是同樣得啖笑，實情是個有血有肉笑中有淚。還有一幕跟詹瑞文扮講得獎感受，更是首次感受到阿Sa由傻氣晉升為演技。故她成功憑《戲王之王》開始踏進頒獎台，奪得「第12屆香港電影金紫荊獎」的最佳女主角和最受歡迎女主角，更是阿Sa首部提名金像獎最佳女主角的電影！

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阿Sa憑《雛妓》一句「我有俾你X㗎！」的對白成為金句。（劇照）

《雛妓》的另一突破

其後阿Sa憑《雛妓》二度提名金像獎最佳女主角，她繼續挑戰自己，戲中雖則一點不露，卻有超大尺度的演出，又有要被繼父強姦的戲，加上一句「我有俾你X㗎！」對白成為金句， 進步極大。可惜「第34屆香港電影金像獎」最佳女主角被演出《親愛的》的趙薇捧走。

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阿Sa今次跟台灣視帝吳慷仁合作，預告已經有一幕性感大露背兼腿張開。（劇照）

至於阿Sa今次《非分熟女》三度提名金像獎最佳女主角，早知她曾公開表示：「話無信心又好假，話有又好似好唔謙虛咁。」不過她其後補充：「話唔恨（攞影后）係呃你，係一個演員終極目標，但唔會為咗攞獎而走去拍戲，演好一個角色係最基本嘅嘢。」今次阿Sa在《非分熟女》中同樣有極大突破演出，不過以然未能再下一城，實屬可惜，其實阿Sa距離影后已經不遠，不過仍然差一個天時、地利、人和的機會。

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