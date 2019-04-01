【非分熟女】阿Sa有天分連鋼管舞導師都大讚：無聽佢講過一句辛苦

蔡卓妍（阿Sa）憑電影《非分熟女》再度入圍金像獎最佳女主角，早在電影公司釋出首預告，阿Sa裸著背在浴室自娛的一幕已叫大家心跳加速。除此之外，阿Sa這次為了拍戲更豁出去，超性感挑戰鋼管舞。而幕後功臣一定是教阿Sa跳舞的鋼管舞導師Melody，她接受專訪時更表示原來在廿年前已和阿Sa結下緣份，又大讚對方聰明勤力，在鋼管舞方面很有天分。 攝影：葉志明

阿Sa這次為電影《非分熟女》學鋼管舞，導師Melody絕對是幕後軍師。（葉志明攝）

鋼管舞導師Melody已經接觸鋼管舞12年，「當初沒有特別原因去學習鋼管舞，算是一種緣份。那時候我在學習其他舞蹈，聽同學講去學鋼管舞，當時我對這項運動毫無頭緒，完全不認識。」她更指出那時候要到酒吧學，還未有鋼管舞學校。學習了一兩個月之後，她就到了澳洲讀書，在當地才開始真正認真學習鋼管舞。

Melody已經接觸鋼管舞12年，當年是機緣巧合下接觸這舞蹈。（葉志明攝）

「媽媽同親戚講我教豔舞」

大眾對鋼管舞的認識不多，很多時就會把鋼管舞和酒吧，甚至豔舞扯上關係，就連Melody的媽媽，都曾經反對她學習這個舞蹈，甚至跟親戚說女兒教豔舞。「其實我當年最不夠膽跟媽媽說，直至我真的希望以鋼管舞作為職業，我才敢跟她說。」Melody起初學習時只是跟媽媽說，自己是去學習跳舞和體操，後來才衡破的關口，跟媽媽坦白。

鋼管舞導師Melody表示，當年最難開口的是跟媽媽交代，也有遇過家人反對。（葉志明攝）

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阿Sa好有天分又聰明

而提到這次跟阿Sa合作，教導她學鋼管舞，Melody就讚不絕口，「很多人都是因為拍攝和表演，立即來學鋼管舞，他們多數都會希望有些速成班，學幾堂就可以表演。」而阿Sa同樣只有很短時間，大概幾堂的時間去學習，但Melody不覺得她有以上這種想法，「最深刻的感受是，我發現阿Sa真的很聰明，我一教就覺得她在跳舞方面﹑姿體上真的一學就上手。而且想不到阿Sa很大力，筋又鬆。」Melody更指出阿Sa除了天分高，學習過程中從來沒投訴或抱怨，不會說這個動作很難﹑做不到，「反而表現得勤力，甚至學習完第一次後就追問我，有什麼動作可以再學，跳起上來會給人感覺更厲害，這點我是印象最深刻的。」

Melody的媽媽曾經跟親戚說女兒，回來教豔舞，不過Melody表示並不介意，又指出現在鋼管舞已有很多不同風格。（葉志明攝）

起初以為阿Sa玩玩下

「通常很多人為了一次半次的表演而學習，我都會覺得他們不會太有心機學，不是太想學的，總之跳出來好看﹑美麗，過程不痛不辛苦就可以。但阿Sa給我的感覺，就是即使時間有限，但她都很想努力學好，跳得更好。」Melody又話其實教過很多藝人，他們的表現都令她很深刻，只是阿Sa的學習態度絕對是她意料之外。

Melody大讚阿Sa有天分又勤力，更原來在廿年前已和她結下緣分。（葉志明攝）

早在廿年前與阿Sa結緣

Melody又透露自己其實一開始接觸的是街舞，跳Hiphop﹑Jazz等等，更原來一早與阿Sa結緣，「說起來已經可能有20年前，那時我有跟她一起學跳街舞，即是同班同學這樣。」直至這次再交手，Melody才深刻地覺得阿Sa即是不是舞蹈員出身，但在跳舞方面她的確很聰明又好學。「當年我記得是碰巧跟阿Sa和阿嬌，同班一起學跳舞，當時不知道她們是藝人，她們那時候應該未出道，我最記得是我覺得她們好靚女又幾勤力，真的很厲害。」之後再學了一段時間，Melody才知道她們將會出道做藝人，難怪這麼有「明星相」。

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