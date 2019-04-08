【香港電影我撐場民選大獎】吳鎮宇蔡卓妍稱帝后　《逆流》奪4獎

香港01主辦，《香港電影我撐場民選大獎2019》終於圓滿結束，多謝網民支持，反應非常熱烈，以一人一票方式，投選出自己最撐的電影、影帝影后等7個獎項、結果民選影帝是《逆流大叔》吳鎮宇，影后是《非分熟女》蔡卓妍。

至於能夠成為今次大贏家的，就是電影《逆流大叔》，一片囊括「最撐電影大獎」、「最撐男主角」吳鎮宇、「最撐新演員」胡定欣及「最撐導演」陳詠燊。電影由上畫開始已經在打逆境波，最後上映足3個月並以1,600萬票房埋單，今次更成為《香港電影我撐場民選大獎》大贏家，可謂盡得民心，恭喜晒！亦寄望電影在下星期的《香港電影金像獎》中會取得好成績。

《逆流大叔》上畫以來，都備受觀眾愛戴。（劇照）

完整得獎名單

+ 3 + 2

參與投票的讀者，需要回答一條問題，答得最感動人的70位，將獲贈戲院換票證兩張。得獎名單已由編輯部揀選出來︰



Yung Pak Yu Kelvin

Phoenix Yip

Lai Shu Ting

HUI PAK LUN

Kawaii Wong

Ling Pui Yuen

黃博偉

Fung Yuet Ying

陳煒豪

Brian Lau

Lau Tsz Wan Iris

Lee Ho Wai Oliver

葉寶林

Joann Yuen

Chow Woon Yee

廖芷珊

Hui Man Kit Rex

NG HO MAN

Tsui Chun On

kitman

Ng wai ho

Tang Wing Wah

張奕萱

Chow Wai Ki

Lok Ying Tung

YIU KA YIN

Ng Wai Hei

April

Law Lai Yi

Pang Sze Yuen

Cheng Yee Man

Wing Chi Chui

關偉茹

Eve Wong

George Li

Yan Wong

Yip Ka Ho

Wong Sze Ki

Indy Lau

譚詠儀

Yeung Kin Ling Kinny

Lau Wing Yiu Yo Yo

Katrina Pang

Cheng Ho Lun

CHAN YUEN SHAN

Brian Mak

Chan Wai Kwan

LEUNG HIU LAAM

Law Yat Pui

Wong Fung Yee

林倩欣

葉琳昌

Jason Pang

Tif lau

May Chan

Grace Tung

鄭家駿

Fu Siu Yin

Lee Fung Yee

Leo Chan

李智樑

Claudia Wong

劉明玉

Marcus Liu

Fai Kit Tsang

Lui Kwok Wai

Edmund Chan

SHUM SIU LIN FLORENCE

Peggy

Mak Yin