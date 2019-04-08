【香港電影我撐場民選大獎】吳鎮宇蔡卓妍稱帝后　《逆流》奪4獎

香港01主辦，《香港電影我撐場民選大獎2019》終於圓滿結束，多謝網民支持，反應非常熱烈，以一人一票方式，投選出自己最撐的電影、影帝影后等7個獎項、結果民選影帝是《逆流大叔》吳鎮宇，影后是《非分熟女》蔡卓妍。
至於能夠成為今次大贏家的，就是電影《逆流大叔》，一片囊括「最撐電影大獎」、「最撐男主角」吳鎮宇、「最撐新演員」胡定欣及「最撐導演」陳詠燊。電影由上畫開始已經在打逆境波，最後上映足3個月並以1,600萬票房埋單，今次更成為《香港電影我撐場民選大獎》大贏家，可謂盡得民心，恭喜晒！亦寄望電影在下星期的《香港電影金像獎》中會取得好成績。
《逆流大叔》上畫以來，都備受觀眾愛戴。（劇照）
完整得獎名單
參與投票的讀者，需要回答一條問題，答得最感動人的70位，將獲贈戲院換票證兩張。得獎名單已由編輯部揀選出來︰
Yung Pak Yu Kelvin
Phoenix Yip
Lai Shu Ting
HUI PAK LUN
Kawaii Wong
Ling Pui Yuen
黃博偉
Fung Yuet Ying
陳煒豪
Brian Lau
Lau Tsz Wan Iris
Lee Ho Wai Oliver
葉寶林
Joann Yuen
Chow Woon Yee
廖芷珊
Hui Man Kit Rex
NG HO MAN
Tsui Chun On
kitman
Ng wai ho
Tang Wing Wah
張奕萱
Chow Wai Ki
Lok Ying Tung
YIU KA YIN
Ng Wai Hei
April
Law Lai Yi
Pang Sze Yuen
Cheng Yee Man
Wing Chi Chui
關偉茹
Eve Wong
George Li
Yan Wong
Yip Ka Ho
Wong Sze Ki
Indy Lau
譚詠儀
Yeung Kin Ling Kinny
Lau Wing Yiu Yo Yo
Katrina Pang
Cheng Ho Lun
CHAN YUEN SHAN
Brian Mak
Chan Wai Kwan
LEUNG HIU LAAM
Law Yat Pui
Wong Fung Yee
林倩欣
葉琳昌
Jason Pang
Tif lau
May Chan
Grace Tung
鄭家駿
Fu Siu Yin
Lee Fung Yee
Leo Chan
李智樑
Claudia Wong
劉明玉
Marcus Liu
Fai Kit Tsang
Lui Kwok Wai
Edmund Chan
SHUM SIU LIN FLORENCE
Peggy
Mak Yin