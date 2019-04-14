【金像獎2019】為《三夫》增肥30磅　曾美慧孜更意外拍到受傷出血

電影《三夫》作為由陳果執導的「妓女三部曲」最後一章，無論上映前後都很有話題性，在今屆香港電影金像獎成績亦相當出眾，女主角曾美慧孜（小美）更一舉榮獲最佳女主角。 小美為了《三夫》可說是豁出去，除了要全裸演出拍攝海量的性愛場面，事前過度增肥導致停經，拍攝時又因意外受傷出血，但為了投入角色，全都硬着頭皮撐下去。

曾美慧孜為了電影《三夫》豁出去，全裸演出拍攝床戲，更為此增肥30多磅。（粱碧玲 攝）

曾美慧孜在《三夫》飾演患有性上癮的女子「小妹」，智商有點問題，拍攝時沒有太多對白，最多只懂說一兩個單字或者發出叫床聲。小美需要全裸演出，又有不少性愛甚至自慰的戲份，大家可能覺得這樣的角色，應該會令演員有很多發揮，但可以肯定的是拍攝過程絕對不容易。

曾美慧孜在《三夫》飾演患有性上癮的女子「小妹」，增肥令身體負擔很大，更因此停經兩個月。（粱碧玲攝）

肥到行路膝頭都痛！

小美為了角色需要增肥30多磅，事關導演指出「小妹」是低智商人士，小美需要愈肥愈好，才能配合這角色。「每日睡醒起床就食，一肚餓就幫襯快餐店，試過一日食七至八餐，食飽就睡。」結果小美用了個多月就增了30多磅，幸好小美表示自己愛吃，增肥的過程食得很開心。但之後才知道，身型一下子轉變令她行路時膝頭都痛，更令月經失調，兩個月沒有月事。

小美在戲中演一個性上癮的女子「小妹」，智商有問題，沒甚對白。（劇照）

【三夫】陳湛文首日開工已拍情慾場面 「陳果仲話可能要嚟真！」

在大澳拍到受傷出血

而原來小美更在拍攝《三夫》時，曾誤踩玻璃受傷流血，甚至撞正月事周期都要硬着頭皮拍攝性愛場面。「有場戲是在大澳拍攝，起初我想要全裸演出，導演都有擔心風化問題而想避免。」但拍攝過後陳果又覺得，原來大澳人幾開通，過程算順利。後來小美有一幕要走到水裡去拍，大澳的水質不好，小美落水後就發覺自己應該是踩中玻璃之類，很尖的物體，腳都出血了，但還是忍着拍下去。

原來小美在拍攝《三夫》時，曾在大澳落水時誤重玻璃受傷流血，連拍檔陳湛文都大讚小美很專業能繼續拍攝。（劇照）

+ 14 + 13 + 12

撞正月事到來都要拍床戲

看過《三夫》的，應該都會對某幾場戲特別深刻，當中有場戲講述希望用白鱔去抑制「小妹」源源不絕的性癮。但原來拍攝當天，小美正處於月事周期，「當時不敢想太多，也不去想尷不尷尬，因為導演都很惡。」為了不影響拍攝進度，月經期間都照拍床戲，可見小美有幾專業。

拍攝時要在中環的密斗車上拍性愛戲，真的是對演員一大挑戰。（微博圖片）

【三夫】陳湛文親解拍攝現場 玩鱔玩人奶︰執生能力要提升200%

在密斗車上拍性愛戲 呻吟不算最難

一幕幕性愛場面接連上演，當中一幕最震懾人心的一定要數在中環一架密斗車上拍攝的那場情慾戲。要有膽量在中環「野外露出」，真的不是人人做到。中環那場戲大家只有一次機會，小美指幕前幕後都很緊張，「在車上肉搏，要發出享受的叫聲不是最難，因為車身夠大，隔到音未必會引起大家注意。比較擔心的是高樓大廈的住客，怕他們會看到男女在交纏。」而陳果導演都有為這場戲擔心，凌晨時份開始在中環準備，跟演員排好戲，等到打工仔開始出門上班便Action。最後，導演趕緊在交通繁忙的時份前完成拍攝，怕雙層巴士再多的話，萬一有人舉起相機影相拍片，對大家都不是好事，而相信這也是導演盡量想保護演員安全的最後防線。

在《三夫》之前，大家對曾美慧孜這名字一定感覺很陌生，但其實她在內地拍過不少大製作電影。（微博圖片）

在《三夫》之前，大家對曾美慧孜這名字一定很陌生，其實她在內地拍過不少電影。她在貴陽出生，本名曾尤美，她從小便有學習琵琶、爵士舞、古典舞和聲樂等。2004年她被婁燁發掘，拍攝首部電影《頤和園》，兩年後與范冰冰、梁家輝合作演出《蘋果》，2009年演出過《建國大業》。《三夫》絕對算是她的成名作，相信未來會看到更多她的作品。