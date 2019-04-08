【復仇者聯盟4】導演羅素兄弟預告再造假：這幕不會在電影出現！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上星期公布最新片段，當中鐵甲奇俠與美國隊長握手一幕頓成焦點。可是，當影迷滿心歡喜，以為兩人終於和好聯手對抗魁隆時，導演羅素兄弟（Russo Brothers）竟大潑冷水，指該畫面不會在電影出現。究竟是什麼一回事？ 除此之外，《復仇者聯盟4》團隊馬不停蹄展開宣傳活動，出席者包括Marvel Studio總裁Kevin Feige、導演羅素兄弟以及在上一集沒有化灰的超級英雄，而大會還預留空凳給已化灰的角色，認真夠心思。

《復仇者聯盟4》團隊日前在洛杉磯出席記者招待會，大會為化灰的超級英雄預留空凳。（網上圖片）

早前兩位導演接受媒體訪問，兩人被問及新片段中鐵甲奇俠與美國隊長握手和好一幕。導演之一的Anthony Russo率先搶答：「那是很好的一幕，但我們不能夠透露太多。」豈料，另一導演Joe Russo二話不說：「這一幕實際上不會在電影出現。」莫非兩人繼《復仇者聯盟3》預告造假後，再次使出防劇透大絕？

影迷當時見到這一幕時滿心歡喜。（網上擷圖）

當時記者得知這個震撼消息，隨即追問Joe Russo的答案是否真時，他卻反問記者：「我似在開玩笑嗎？」此時，Anthony Russo補充指：「我們一直想向觀眾呈現Tony Stark及Steve Rogers之間的關係，因為這是一個非常特別的故事…」這句話都未說完，Joe Russo立即補鑊：「或者這幕會在電影出現。」到底這兩兄弟的說話，哪句真哪句假，而預告中又有多少是假畫面，相信大家花盡心思都未必估得到。

導演羅素兄弟指鐵甲奇俠與美國隊長握手一幕不會在正片中出現。（網上擷圖）

此外，《復仇者聯盟4》團隊日前在洛杉磯出席記者會，Marvel Studio總裁Kevin Feige、導演羅素兄弟，及一眾沒有化灰的英雄都有列陣，當中包括「Captain Marvel」貝兒娜森（Brie Larson）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）、「鷹眼」Jeremy Renner、「War Machine」Don Cheadle、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「涅布拉」Karen Gillan、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及「黑豹侍衛長」Danai Gurira等。

最有趣的是，大會在台上為化灰的超級英雄留了空座位，十分窩心。而Kevin Feige在席上指出，部份角色將在《復仇者聯盟4》結束其旅程：「台上的所有演員都很特別，當然包括所有不在這台上的演員。而事實上，一部分的旅程已去到尾聲。約4或5年前，我們討論以前從未做過的事，我們改編未曾在電影出現過的漫畫角色。我們還沒有看到結局，一個決定性的終結。」這再次暗示了大家或最不想看到的結局。而最後的大合照，「美國隊長」Chris Evans獲安排站在中間，兩位導演站在他兩旁，是否在暗示退下來的人就是「美國隊長」呢？

記者招待會後，齊齊影大合照。最有趣的是，美國隊長竟然站在中間位置。（網上圖片）