【復仇者聯盟4】最新片段流出　Marvel隊長：之前失敗只因無我！

Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4：Endgame）即將上映，除了有大批影迷已經率先撲飛，希望搶先得知一眾英雄的生死去向，當然最受關注的就是最近所有有關《復仇者聯盟4》的消息。 近日，六位超級英雄現身外國節目《Good Morning America》，就有新片段流出，當中更透露了更多Marvel隊長與其他英雄的互動，以及透露更多對付Thanos的計劃，到底他們打算怎樣營救伙伴？

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯伊雲斯（Chris Evans），基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）﹑謝洛美溫納（Jeremy Renner）﹑史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）以及麥克雷法路（Mark Ruffalo）齊齊現身節目《Good Morning America》，當中更有《復仇者聯盟4：終局之戰》新片段播出。（網上截圖）

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）﹑「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）﹑「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）以及「變形俠醫」的麥克雷法路（Mark Ruffalo）齊齊現身節目《Good Morning America》，節目中段更播出全新片段，緊接早前預告片中「雷神」首次與「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）見面的畫面。

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「黑寡婦」在最新片段中與美國隊長和Marvel隊長都有表明立場，覺得大家應該盡快與Thanos戰鬥取回無限寶石，但Bruce Banner就似乎想更謹慎地部署。（網上截圖）

Marvel隊長：「因為你們之前沒有我」

最新流出的片段看到六個復仇者在一個房間裡討論如何對付反派Thanos，畫面中更顯示一眾復仇者似乎知道，Thanos再次使用無限寶石。當中黑寡婦﹑美國隊長和Marvel隊長都決心希望盡快找回Thanos，與他戰鬥並取回無限寶石去營救隊友，用它來拯救所有人。黑寡婦又提到即使機會很微，但大家也應該嘗試，但Bruce Banner就似乎有點擔心，更問道如果大家再嘗試，怎樣保證跟之前的結局不一樣？會有轉機？這時，「Marvel隊長」就很有信心地表示，因為你們之前沒有我。

片中有更多「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）和其他復仇者的互動。（網上截圖）

「Marvel隊長」被質問

新片段讓大家看到更多Marvel隊長與其他英雄的互動，當中「War Machine」James Rhodey更提出了一個幾棘手的問題，質問Marvel隊長這位「新女孩」，「在Thanos殺死我們所有的朋友時，她在哪裡？」Marvel隊長就回答說，「這個宇宙還有很多其他的行星，不幸是，他們沒有你們。」之後，「雷神」就站起來走到「Marvel隊長」身邊隔空取鎚，即是影迷們早前在預告最後段看到的畫面。