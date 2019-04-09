【復仇者聯盟4】古天樂發文表示不捨　「為這一代人物作總結」

上星期Marvel Studios 10年力作「終篇」《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）香港方面公開預售，首日預售令到戲院伺服器大死機，市民要親身去到戲院才能買到戲飛，可見其魅力之大！而這班英雄的魅力，也觸動到古天樂，更貼文有感而發。

《復仇者聯盟4：終局之戰》仲有兩星期就上映了！（影片截圖）

今早古天樂有感而發，在個人微博上發文。（網上截圖）

今早「會長」古天樂都在個人微博上都有感而發，以「結局」為題寫下一篇貼文︰

「結局。大受歡迎的超級英雄電影系列，終於來到了最後一集，也是十年的一個總結，令很多一起長大的觀眾十分不捨，不過我相信這並不是真正完結，只是變奏用不同的方式去繼續發展故事，並為了這一代的人物作一次總結，其實只要有觀眾支持，故事永遠都有延續的力量。」

雖然整遍文章並無提及Marvel或復仇者一字，但都知道是在說《復仇者聯盟4：終局之戰》，看來會長都不捨《復仇者聯盟》系列暫時告一段落。

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其實只要有觀眾支持，故事永遠都有延續的力量。 古天樂

《明日戰紀》暫定今年底或來年上映。（影片截圖）

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《明日戰記》有借鏡地方？

最後一句︰「其實只要有觀眾支持，故事永遠都有延續的力量。」雖然是老生常談，但未知是否該系列對古生的一份領悟。近年古天樂大力製作自家作品，年內上映的《明日戰紀》更被視為香港科幻電影的里程碑。

故事講述在2055年的未來，外星異種藤蔓「潘朵拉」入侵，造成人類異變，空氣和水源都受到污染，曾經繁華的都市因而荒廢，倖存的人類為了生存，必須要與「潘朵拉」決一死戰，更要面對「天幕計劃」的謎團。在大量特技和打鬧畫面下，難道《復仇者》都對他本人有所啟發？或許《明日戰記》中部份拍攝手法或鏡頭等都可以向《復仇者》借鏡，帶給觀眾更刺激、更扣人心弦的畫面！甚至來個系列式的延續。

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