【復仇者聯盟4】韓國見面會送手燈吸4千粉絲　竟連羅拔唐尼都劇透

萬眾期待Marvel Studios 10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）仲有1星期就正式上映，早前3位超級英雄「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）和「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）去到韓國進行宣傳活動，更動員4千韓國粉絲到場，場面非常虛！

3位超級英雄以及導演一昨日出席韓國見面會。（網上圖片）

貝兒娜森因為韓國粉絲準備的特別驚喜，感動得紅了眼眶。（網上圖片）

昨日（15日）Marvel在韓國舉行亞洲宣傳巡迴第一站，大會為此準備了《復仇者》字樣手燈，更為了歡迎3位超級英雄的到來，準備了全場亮手燈儀式以及4千人人浪，令到貝兒娜森即場紅了眼眶，羅拔唐尼則拍拍她的背安慰她，其後她以韓文說出多謝來感謝前來支持的粉絲，而謝洛美亦多次講出「I Love You!」。在訪問環節中，由於貝兒娜森早一日抵達韓國，她自爆自己一到埗已經食了很多韓國小食，而羅拔唐尼見到現場4千粉絲到場支持表示大家都很瘋狂，很高興再次來到韓國，而問到他在《復仇者4》上映後有何計劃時，他搞笑表示：「電影上映當日，我要去韓國各間戲院，你們會見到我出現，而且我會偷你們的爆谷食！」

貝兒娜森提早到韓國就是為了掃街！（網上圖片）

另外在現場有位當天生日的粉絲，謝洛美更是直接跳下台，親自送上祝福，更將手上的台本卡送出，再帥氣地跳回台上，全唱一起為這名名叫Jiwoo的粉絲唱出生日歌，貝兒娜森更熱情演唱，最後她跟謝洛美俾出手指心心！

謝洛美跳下台為生日粉絲送祝福。（網上圖片）

羅拔唐尼第4次來韓顯得相當興奮，一出場就跳舞兼解開西裝扭扣。（網上圖片）

在見面會結束後，羅拔唐尼忍不住再次出現台上，令粉絲相當激動，他說：「在11年前當鐵甲奇俠和MCU首次登場，我和導演莊法來奧發現因為大家的支持，才能讓這個系列繼續拍下去，我再次上台的原因是想跟大家說，11年前我們都很年輕，現在我們都好好長大了，我只想跟你們說我以你們為榮，我也很感激這一切，謝謝！」

羅拔唐尼「爆料」蟻俠飛進魁隆的屁股一幕真的會發生！（網上圖片）

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