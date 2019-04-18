【女皇哥基大冒險】蕭叔叔為愛犬踩入配音界︰其實我把聲都有弱點

英語達人蕭叔叔一直給人的感覺也很神秘，不露面只賣靚聲在網上教大家英文，單靠一把動聽的聲音已經迷倒很多人，人氣極高。蕭叔叔最近踩入配音界，為新片《女皇哥基大冒險》配音，他自爆平日最大嗜好就是欣賞自己的聲線，但原來蕭叔叔把聲都有一個弱點。

蕭叔叔踩入配音界，為新戲《女皇哥基大冒險》其中兩個角色配音。（葉志明攝）

蕭叔叔這次在《女皇哥基大冒險》為兩個角色配音，一個是身型肥大的聖班納狗，另一個角色就是菲臘親王，英女皇的皇夫。「配音跟平時工作最主要分別，電影配音一定要跟導演意思去做，例如是中英夾雜地配音，都是導演意思。跟我平時做廣告，或者節目的分別會較大，因為做廣告通常都是我自己監製，我自己會有方向，想怎樣就怎樣。」

蕭叔叔指這次配音工作，不論用聲抑或是過程上，跟他平常的工作模式都很不同，最大分別就是要跟足導演指示。（葉志明 攝）

蕭叔叔的狗仔只懂一種語言

如果你是蕭叔叔的fans，一定會知道他有隻哥基小狗「小朋友」，蕭叔叔話願意接下這工作，很大原因是因為「小朋友」，收到導演的邀請時，二話不說就答應了。但原來平時講英文嘞嘞聲的蕭叔叔，牠的愛犬就完全不懂聽英文，「我日常要用廣東話跟牠溝通，在家中我只跟牠說廣東話，外面的人可能會用英文跟牠說Come﹑Sit﹑Stand等等，牠完全聽不懂。牠只會聽廣東話，起身﹑坐低﹑趴低﹑翻轉﹑吃東西﹑出街等。」

蕭叔叔表示他養了哥基7年多，快要8年，每日都會帶狗狗出去2-3次，盡量花時間陪伴狗狗。（受訪者提供）

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原來蕭叔叔把聲都有弱點

有一把迷人的靚聲，但蕭叔叔就自爆原來自己把音也有鮮為人知的弱點，「我不擅長唱歌，唱得很差的，會走音，我是那種會聽得出自己走音的人。」但同樣是因為發現自己不懂唱歌，才漸漸發現自己日常談話，其實是有一把靚聲，只是不能應用在唱歌上。「我要多點向鄭子誠前輩學習，他的聲音真的很好聽，還有顏聯武又係有把靚聲，其實洪朝豐把聲都很好聽，另外我都很喜歡陳志雲的聲音。」

作為蕭叔叔的fans，一定會知道他有隻哥基小狗「小朋友」，蕭叔叔表示平時會盡量抽時間陪牠，因為一開始養狗已做好心理準備，狗狗會有一天離開自己。（葉志明 攝）

最喜歡「Ｊ」自己把聲

蕭叔叔表示未來都來想接觸更多配音工作，「因為我人生其中一大嗜好，就是『J』自己把聲和『Chok』聲，我都覺得錄音是一件很好玩的事」。他更透露除了英語，他一直都很想學習更多外語，「法文﹑西班牙文﹑拉丁文和日文等等，只是一直都懶得去開始，還是繼續學好英文吧！」

蕭叔叔有一把迷人的靚聲，但他自爆原來他也有弱點。（葉志明攝）