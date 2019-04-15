【詭墓】Marvel開3年約搵Amy Seimetz拍《黑寡婦》：不想被卡住！

史提芬京（Stephen King）同名小說《Pet Sematary》第二度被改編成電影，新版《詭墓》（Pet Sematary）由Kevin Kölsch及Dennis Widmyer聯合執導；並由Jason Clarke及Amy Seimetz主演。可是，有指後者放棄了執導Marvel電影《Black Widow》的機會。

Amy Seimetz在《詭墓》中有不俗的發揮。（劇照）

Amy Seimetz由幕後一步一步走到幕前，可是在她踏入娛樂圈前，她曾經是兒童保姆、女侍應生及女裁縫師。當她任職裁縫師時，還特意去進修，兼讀電影製作。Amy Seimetz入行初期，透過監製及執導短片及獨立電影，當中包括巴利贊金斯（Barry Jenkins）的《Medicine for Melancholy》。該片在SXSW及多倫多國際電影節播映後，便獲提名Gotham獎及獨立精神獎。

在美劇《The Girlfriend Experience》中，Amy Seimetz身兼監製、導演、編劇及演員4職。（網上圖片）

之後，她開始嘗試幕前工作，並在2011年，憑《A Horrible Way to Die》獲得奇幻影展（Fantastic Fest）最佳女演員獎。在2016年，她身兼監製、導演、編劇及演員4職，推出美劇《The Girlfriend Experience》。該劇集評價極佳，兩季在「Rotten Tomatoes」的評分，分別是8.55分及9.44分。近年她除了製作電影外，漸漸成為主演之一，當中最為人熟悉的影視作品，包括《異形：聖約》（Alien: Covenant）及《詭墓》等。

Amy Seimetz（後）曾參與拍攝《異形：聖約》。（劇照）

外界一直有傳Amy Seimetz是執導Marvel電影《Black Widow》的人選之一。雖然她不會說Marvel是否曾接觸過她，然而她卻指出：「我接觸很多這類型的會議，而我選擇退出，因為我不想被卡住。」她續指出：「這不是我的願望，雖然由女性做商業電影很重要；可是，當她們做商業電影時，她們仍然有空間去發表她們的聲音，而不是突然跳到Marvel電影。」然而，她拒絕這些被認為是黃金機會，原來目的只是希望為自己騰出更多寫作空間：「我對我編劇及執導具有自主性。這需要時間，所以我希望花在我的作品上。我拒絕了很多試用劇本及其他人的劇本。」當中就包括拒絕了Marvel：「他們告訴我必須遵守為期三年的合約。」雖然她知道將會有很豐富的報酬，但她卻不認同這做法。於是，就此婉拒了Marvel。