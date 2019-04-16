「奇異博士」班尼狄揸「林寶」撞傷63歲老翁　一落車就被掌摑！

Marvel超級英雄「奇異博士」的班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）被爆，在去年9月駕駛着名貴跑車時，意外撞到一名踩單車的63歲男士。「奇異博士」隨後下車查看究竟時，二人發生爭執，更被老翁當場掌摑。

班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）近日被爆，在去年9月駕駛名貴跑車，意外撞到一名踩單車的63歲老翁。（影片截圖）

這次意外受傷的63歲的男性名叫Michael Lawrence，外號Scooby，是一名退休漁民。事發在去年9月，據知班尼狄甘巴貝治在駕駛着他的綠色「林寶堅尼」跑車，在鄉郊一條窄路行駛，而當時Scooby正踩着他的新單車，Scooby見到有車駛過，但那條路根本沒有位置讓他可再避開，舉手示意時，竟被班尼狄的車撞傷手臂。

意外受傷的63歲的男士Scooby，更不滿班尼狄與他爭拗，一怒之下拳摑班尼狄。（Instagram）

Scooby一怒之下掌摑班尼狄

Scooby表示當時他手臂受傷流血，起初他並不認出戴住帽的司機就是班尼狄。Scooby不滿司機下車隨即與他理論，又話司機「惡人先告狀」，矛頭直指擋在路中心。Scooby一怒之下摑了班尼狄一巴，班尼狄沒有還手，隨之脫下棒球帽，這時Scooby才認出司機原來是演員班尼狄，他更指當時自己險些心臟病發。

Scooby稱當時是被班尼狄駕駛着的綠色「林寶堅尼」撞修。（網上圖片）

考慮告班尼狄並索償

二人冷靜後，班尼狄之後給了Scooby一件T恤和一支水清洗傷口，及送他入醫院接受治療。班尼狄亦有報警備案，也有與Scooby交換電話。班尼狄未有追究被拳摑一事，但Scooby指班尼狄一直未有主動聯絡他，Scooby考慮告班尼狄並索償2萬英鎊（約20萬港元）。