【我的特級兄弟】李光洙演智障　網民︰做返《Running Man》嘅佢

由《Running Man》成員李光洙、申河均和李絮主演的《我的特級兄弟》（暫譯）（韓文：나의특별한형제）主要講述一對沒有血緣關係，但一起生活20年的兄弟，兩人之間有着深厚情誼，李光洙扮演患有智力障礙但運動出眾的東九，而申河均則扮演身體有障礙但很聰明兼有口才的哥哥。

李光洙一個造型已經令人爆笑。（劇照）

其實《我的特級兄弟》講述了申河均行動不便，要靠李光洙當他的手腳幫忙，而在用腦方便全靠申河均出手，而李絮則扮演幫助他們融入社會的角色，整個故事聽落頗為感人，在預告片中，申河均聽到有人要帶走李光洙更是顯得十分激動，未知編劇會在其中安插多少個感人位。反而在預告片中，搞笑的部份就相當之多！

李光洙竟然識騙申河均說公仔麵很熱要等一下，自己卻一口吃掉。（劇照）

《我的特級兄弟》在韓國5月1日上映，香港方面暫未有消息，不過許多粉絲睇完預告片後都會笑出聲。由於李光洙要扮演精神有障礙人士，在很多時候都是傻傻的表現，但行為和說話上又跟他在《Running Man》表現十分相同，有粉絲更表示擔心會因此而出戲！

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《我的特級兄弟》預告片