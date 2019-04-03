【炸雞特攻隊】炸雞文化由美軍引入　曾經被奉為營養及保健食品？

韓國人奉炸雞為「炸雞神」（치느님），睇波、睇戲、慶祝、平日食飯除咗燒肉，炸雞都係韓國國民首選，炸雞更被封為韓國國國民美食，不少香港人因為韓劇《來自星星的你》對炸雞大有好感，更一時風靡萬千港人，掀起「炸雞潮」，不過你又知不知炸雞是如何煉成為國民美食呢？

在《炸雞特攻隊》中，炸雞當是主角之一！（劇照）

炸雞曾經是保健產品？

炸雞起源其實不是由韓國做起，原來早在50年代爆發韓戰時，大量美軍湧入韓國，因為美國人非常喜歡炸雞，更在當地經營炸雞舖，令韓國人開始接觸到「炸雞」。

6、70年代，韓國政府大力發展經濟，推動農村經濟走向城市化，1961年在明洞開設了一間「明洞營養中心」，出現了第一間用電炸的炸雞店，而在短缺物資的日子，當年烤雞更是針對中上流社會的營養、保健食品。不過在戰後重建時期，炸雞這樣的食物價格高昂，其實是高級食品的代名詞。直至成為快餐食物後才開始普及，在韓國全國不少食肆中，亦陸續開始提供炸雞。

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當年不少韓國國民憑着炸雞創業，成功創出一番新天地。（劇照）

最初賣4蚊一件

直到80年代中期，韓國一間炸雞店首次創出醬料炸雞，在原味炸雞皮上塗上一層甜辣椒醬，成為大突破，其後在韓國全國更形成一股醬料炸雞潮！而《炸雞特攻隊》中的水原牛肋骨炸雞，正正就是這種醬料炸雞。

到1980年，首爾的炸雞店大幅增加，尤其是大學附近一帶，當時聰明的商販更將雞分件售賣，1嚿只賣600韓圜（大約HKD$4），非常好賣！有指當時在新村附近，誇張得每隔10米就有1間炸雞店！

97金融風暴後，不少「被退休人士」開設炸雞店，從而轉型。（劇照）

「被退休人士」的曙光

不過要講到炸雞如何「救人一命」的話，必然會提到1997年的亞洲金融風暴（IMF 危機），擁有不少中年員工的企業，服務多年後被開除，其後他們使用遣散費，開設小本經營的炸雞店。由於生產成本低，吸引了很多躋身到這個市場中的人，某部份「被退休人士」更特意向銀行借貸開設炸雞店，藉此成為擴大炸雞業的契機。所以說炸雞是國民美食和標誌也全然不為過。

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