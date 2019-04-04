【炸雞特攻隊】李荷妮食素13年唔係為減肥咁簡單　背後有感人承諾

韓國超人氣賣座喜劇電影《炸雞特攻隊》由柳承龍、李東輝、李荷妮、陳善圭、孔明等人主演，其中李荷妮是位大美人，曾獲得2007年環球小姐第4名外，更是金泰希的大學同學兼圈內好友，擅長彈伽倻琴，更與韓國男團G.O.D成員尹啟相拍拖6年！

李荷妮出名樣靚身材正！（網上圖片）

李荷妮小時候開始已經有標誌性的包包臉。（影片截圖）

李荷妮一向以靚女兼身材好而有名，但其實這位大美人一樣有過黑歷史，2015年她在綜藝節目《The List》公開了自己的兒時的照片，從照片可見，小時候的她臉蛋圓圓的，嬰兒肥得來十分可愛，直到中學時仍保留着包包臉，當時節目後製很壞地將她的臉P在月亮上，笑她臉大，她也自稱曾獲得費安娜公主的綽號。

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李荷妮稱先生是易肥易瘦體質，從沒整容。（影片截圖）

後來李荷妮變瘦後，受到各種質疑，懷疑她動刀做手術（整容）。不過她大方在節目中表示，自己曾在2006回覆《韓國日報》指自己沒有整容，只是在沒有好好管理時，的確可以用慘不忍睹來形容。後來她亦解釋自己是易肥易瘦體質，曾因為沒有進行身材管理，在某個冬天中一下子暴肥15kg，後來又因為夏天來臨的關係，減肥成功急瘦15kg。

李荷妮當年出戰環球小姐時，保持在34-24-36的好身材！（網上圖片）

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就連韓國性感女皇李孝利都說：「站在荷妮旁邊顯得（胸）好細。」（影片截圖）

李荷妮身上沒有多餘贅肉！（影片截圖）

公開減肥秘訣



1. 食療法

多吃富有維他命和膳食纖維的芹菜

沒有調味的海帶、豆腐和薯仔作為主食；加入酪梨醬攪拌西蘭花、蕃茄和洋蔥做成沙律當作小食

2.排毒療法

經常飲用紅豆水、牛蒡茶和檸檬水

3.做運動

普拉提斯、芭蕾舞、跆拳道、有氧健身操、負重訓練等等都是李荷妮會做的運動

即使很忙都要抽時間堅持做運動

而且李荷妮更會每日量體重

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李荷妮保持好身材一點都不容易，一分付出一分回報！（網上圖片）

李荷妮食足13年素只是為了陪弟弟。（影片截圖）

節目於15年播出，當中提到李荷妮食足13年素，不過這並不單單跟她努力減肥有關，內情大有洋蔥！因為李荷妮的弟弟在出生不久後，發現他身體難以分解蛋白質，所以不能吃肉，而且常常看到他小時候因為想吃肉想到哭，所以決定為了他一起吃素，連同料理實力也一同提高！

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