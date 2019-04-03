【炸雞特攻隊】李荷妮韓姐冠軍差啲入2NE1　與尹啟相放閃爆半裸照

韓國超人氣賣座電影《炸雞特攻隊》由柳承龍、李東輝、李荷妮、陳善圭、孔明等人主演，其中柳承龍、李荷妮和孔明應該較多香港人認識，今次先跟大家重溫2007年環球小姐第4名李荷妮的經典！

李荷妮在《炸雞特攻隊》中既打得又睇得！（劇照）

李荷妮於2006年出道獲得韓國小姐冠軍，2007年被GB五大國際選美大賽獲獎佳麗評選評為世界大滿貫美后第一名，同年參加環球小姐競選獲得第四名。她曾做過YG Entertainment練習生，更差一點就以2NE1的身份出道，不過後來加入了Saram Entertainment，專心發展演員生涯。

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李荷妮爽朗的性格特別討人喜歡。（網上圖片）

看照片的話一點都看不出李荷妮已經36歲，而且早在6年前已經宣佈有對象，男友同是圈中人，正是韓國男團G.O.D成員尹啟相，兩人在2012年釜山電影節中結識，後來通過朋友介紹而變得熟絡，自然而然發展成戀人關係。

不過講到最哄動的一事，必定是尹啟相上傳照片打算放閃，誰知竟因玻璃反射，被眼利的網民發現女友李荷妮正半裸上身為他拍照，就算他秒刪照片還是被網民留下截圖瘋傳。

藝人放閃真的要小心行事。（網上圖片）

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