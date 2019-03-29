【炸雞特攻隊】成部戲炸足463隻雞　主角柳承龍其中一次仲食到痾

韓國超人氣賣座電影《炸雞特攻隊》昨日（28日）終於在香港公映，該戲在韓國和台灣上映後報捷不斷，更晉身韓國電影票房第2位，超越《屍殺列車》、《逆權司機》以及《與神同行：終極審判》，今次先講講跟《炸雞特攻隊》有關的數字！

《炸雞特攻隊》簡直集搞笑、美食、武打戲於一身！（劇照）

《炸雞特攻隊》由柳承龍、李東輝、李荷妮、陳善圭、孔明等人主演，故事除了提及查案外，更是以炸雞為主，愈睇愈叫人好想食炸雞，未食飯睇這套戲真的是一種折磨，因為導演將有關烹飪炸雞的場面拍成美食節目一樣，真係隔住個Mon都聞到陣味！

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究竟《炸雞特攻隊》是不是飲食節目？（影片截圖）

陳善圭的外貌和在戲中的表現非常不同，不少觀眾都大讚他好搞笑！（劇照）

根據劇組統計，拍攝電影期間總共用了463隻雞，其中有249隻用在製作「水原牛肋排骨炸雞」、106隻原味炸雞、88隻生雞還有20隻其他口味的炸雞！而真正經陳善圭親手炸的炸雞約有7至8隻。有消息指，柳承龍在拍攝期間正在減肥，不能食麵粉和雞肉，在他忍不住的時候就會搣走炸雞皮，但他卻因此食到未熟的雞肉，最後肚痾收場，他更爆料指其他演員會故意在他面前大吃炸雞引誘他，場面十分搞笑！

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柳承龍在《嗚梁》中飾演日本名將來島通總。（劇照）

另外，講起《炸雞特攻隊》的觀影人數數字也算是驚人，韓國現時累積觀影人數達16,260,313萬人次，雖然冠軍寶座以然由觀影人數達17,615,437人次的《嗚梁》穩座，不過兩套電影均由柳承龍傾力演出，不愧為影帝級人馬！

本來大家都以為喜劇《炸雞特攻隊》會打破歷史劇《嗚梁》的紀錄，改寫韓國電影歷史，可惜仍差上百萬多人的觀影次數。《嗚梁》是一套於2014年上映的韓國古裝戰爭電影，由3位重量級人馬崔岷植、柳承龍和趙震雄出演，首次將朝鮮時期李舜臣率軍以12艘板屋船擊退330多艘日艦，打敗日本名將來島通總和脇坂安治，然後取得勝利的鳴梁海戰搬上大銀幕的作品。

崔岷植飾朝鮮名將李舜臣將軍。（劇照）

由於韓國人十分敬重和佩服李舜臣將軍，所以在首爾的光化門外建有他的銅像，而在《嗚梁》中所帶出李舜臣將軍堅強的意志，無懼挫折、恐懼，一心克服困難，再加上抗日的題材，令到韓國國民皆大力支持，相信這也是《嗚梁》大大吸引韓國人之處！

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《炸雞特攻隊》預告片