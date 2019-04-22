【淪落人】黃秋生贏完影帝再掃票房　被封殺後首部過千萬電影

在剛過去的《第38屆香港電影金像獎》，電影《淪落人》以大熱姿態勇奪3項大獎，包括最佳男主角（黃秋生）、新晉導演獎（陳小娟）及最佳新演員姬素．孔尚治（Crisel Consunji），成績驕人！ 電影發行亦早著先機，在去年作適度上畫以符合入圍要求後，於今年4月11日才正式上映，跟4月14日舉行的金像獎相差3日。結果票房食住得獎強勢，不足兩星期已大收1,000萬，再次證明這入圍策略真係名利雙收。

電影《淪落人》以大熱姿態勇奪3項大獎，包括（左起）最佳新演員姬素．孔尚治（Crisel Consunji）、最佳男主角（黃秋生）及新晉導演獎（陳小娟）。（資料圖片）

票房大收千萬

《淪落人》早在去年年底，率先在好幾間戲院上映，以符合金像獎要求入圍電影要在當年上映至少5場的資格。發行亦睇準電影會在頒獎禮上有斬穫，於是決定安放在接近金像獎檔期才上畫，可力谷票房。結果不負眾望，電影有3個大獎加持下，短短11日已大收過千萬（港幣$10,136,109），以一部小成本的本土電影看，成績亮麗。

有網民笑言今次秋生讓對手雙腳，都贏得今屆影帝。（劇照）

其實過去遇到橫掃獎項的情況，發行公司都會安排電影再上畫，例如2016年的《踏血尋梅》，一口氣摘下7獎當中包括5個演員大獎，成首部金像獎大滿貫後，便再度上畫。不過近年較多人選擇配合頒獎禮的上畫方式，因為效果會更顯著。

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《一念無明》大收$1600萬

就如上年的《黃金花》同樣在金像獎前3日上畫，結果在毛舜筠及凌文龍贏得最佳女主角及最佳新演員下，帶動票房大收5,430,000。另一部是2017年的《一念無明》，電影本身已在金馬獎贏得最佳新導演及最佳女配角（金燕玲），去到金像獎更連奪最佳男女配角（曾志偉、金燕玲）及新晉導演（黃進）。電影在金像獎舉行前10日上畫（3月30日），結果大收港幣$16,923,985。

黃進贏得金馬後，令全港人對電影的興趣度大升。（資料圖片）

曾志偉跟金燕玲分別憑《一念無明》贏得最佳男女配角獎。（劇照）

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毛姐與凌文龍憑《黃金花》贏得最佳女主角及最佳新演員。（劇照）

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《歲月神偷》保住票房仲保埋條街

不過數到獎項效應最強的一次，一定係2010年的《歲月神偷》，它除了事前先率先上映外，更報名參加第60屆柏林影展，結果贏得新生代單元兒童組最佳電影水晶熊獎。這個名不單令電影廣為人知，更帶挈保育到取景地永利街。

事實上電影揚威海外後，在3月中上畫首星期，已奪得500萬票房，3星期後在金像獎頒獎禮上更摘下最佳編劇（羅啟銳）、最佳新演員（李治廷）、最佳男主角（任達華）及最佳原創電影歌曲《歲月輕狂》。4個獎成了票房的助燃劑，一直上多兩個星期，最終埋單大收港幣2,300萬票房，成一時佳話。