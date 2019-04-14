【金像獎2019】黃秋生《淪落人》稱帝：喺新一代電影大亨手上攞獎

今年香港電影金像獎最佳男主角競爭相當激烈，當中包括《逆流大叔》的吳鎮宇、《淪落人》的黃秋生、《無雙》的周潤發和郭富城及《翠絲》的姜皓文。 最終由黃秋生第三次奪得影帝寶座。

黃秋生在古天樂手上接過最佳男主角獎。（網上擷圖）

黃秋生從上屆影帝古天樂手上接過最佳男主角寶座，他在上台分享指，當初得知會由後生演員做司儀及活動表演後，以為會好悶，但原來是很好看，他隨即叫大家給掌聲鼓勵他們。之後，黃秋生續指「好榮幸可以在新一代電影大亨手上攞到依個獎」，旋即傳來陣陣笑聲及掌聲。之後黃秋生續發揮搞笑本色，指如果知道古天樂能從秦朝回來，一定會要求他幫手攞...…話未說完，古天樂隨即插嘴「得喇！得喇。」秋生之後稱只希望可以借他獲得更多掌聲：「多謝各位善長人翁。」

黃秋生憑《淪落人》第3度奪得最佳男主角。（網上擷圖）

黃秋生之後逐一向《淪落人》團體致謝，當中包括導演陳小娟，稱她好像小朋友般照顧他。又感謝陳果，指如果沒有他，《淪落人》開拍唔成。他又感謝戲中女主角Crisel Consunji︰「You are my angel。」秋生還除了多謝投他票的評委外，還特別多謝沒有投他一票的評委，令他知道仍然有不足之處。

另外，今次由於黃秋生沒有片酬接拍《淪落人》，因此他感謝楊受成，可以令他唔收錢拍這電影，並笑指唔好學他「因為唔係個個都有楊老闆。」，但他續表示，如果想攞獎，也可以考慮，並指「好心有好報。」最後，他感謝其太太及母親，指：「母親在生命最後教識我好重要嘅嘢，生命好短促，唔開心你就笨。」