【復仇者聯盟4．專訪】羅素兄弟談最喜愛場口　呢一幕你肯定睇過

羅素兄弟（Russo brothers）曾執導過多部Marvel超級英雄電影，自從《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）、《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）到現今的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後，已經拍攝過多部電影，兩位導演日前在首爾接受《聯合報》訪問時，被問到多年以來最喜歡哪一幕戲，兄弟倆不約而同表示，當然就是《美國隊長2》的電梯動作戲。

羅素兄弟最喜歡的那幕戲，就是《美國隊長2》的電梯動作戲。（劇照）

先前男主角基斯伊雲斯（Chris Evans）接受《The Hollywood Reporter》專訪，提到自己在Marvel電影宇宙（MCU）最愛的一場戲，就是《美國隊長2》當中的電梯動作戲，當時只見「美國隊長」Steven Rogers憑着多年戰鬥的直覺猜測到電梯裏面全是敵人，還放狠話說：「在開始之前，有人要出去嗎？」隨後帥氣解決電梯裏面所有敵人，相當精彩，其實羅素兄弟也非常喜歡這段戲。

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「我們當然會認同基斯伊雲斯，那段戲對我們來說很重要，因為那是我們拍Marvel電影以來，第一場拍的戲，也是我們拍《美國隊長2》的第一場戲，這場戲從很多地方對我們來說都很重要，美國隊長在那場戲中，對他的角色來說也是很重要的轉折點，當然囉，這也是我們拍過最喜歡的一場動作戲。」安東尼羅素（Anthony Russo）如此說着。不過未來是否還有機會再度效力Marvel Studios，兩人的態度相當開放，不過他們接下來要先拍小成本劇情片《Cherry》，若要合作，也要等到2021年之後了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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