《POKÉMON 神探Pikachu》首輪影評激讚：史上最佳遊戲改編電影

雖然現在全世界都陷入《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers 4: Endgame）的漩渦裏，但還有一小批粉絲們，也很殷切期盼《POKÉMON 神探Pikachu》（Detective Pikachu）的到來，畢竟能夠看到萌度破表的小精靈們登上大銀幕，光是想到就覺得超級療癒。

而近期《POKÉMON 神探Pikachu》在日本舉行首映，首波評價正式出爐，影評人們一致認同這部電影可愛度爆表！如果你對遊戲改編電影常常感到擔憂，現在你可以暫時放心了。

《POKÉMON 神探Pikachu》中，比卡超由Ryan Reynolds聲演。（劇照）

《POKÉMON 神探Pikachu》是成功的遊戲改編

ComicBook網站的Megan Peters：「《POKÉMON 神探Pikachu》會引起轟動！不論你是精靈寶可夢的新舊粉絲，都會很喜歡這部作品。傳奇影業（Legendary Pictures, Inc.）成功打造一部很棒的改編電影。我整場都笑得很開心，而且感到很激動。而這部電影代表着開始。」

DEN OF GEEK網站編輯David Crow：「《POKÉMON 神探Pikachu》輕易地就成為有史以來最好的遊戲改編電影，對於看精靈寶可夢長大的人來說，這真的是一部很開心的電影。電影裏Ryan Reynolds的表現非常值得讚賞。」

聲演比卡超的Ryan Reynolds的表現獲影評人大讚。（劇照）

療癒全家大小 深入小精靈世界

Collider網站編輯Dave Trumbore：「在日本看完《POKÉMON 神探Pikachu》的首映，我只希望「萊姆市」（Ryme City）是真的存在，我真的想要一個小精靈夥伴。」

IGN網站的Terri Schwartz：「故事非常療癒且有很棒的轉折，節奏也很流暢。Ryan Reynolds呈現出不同於死侍（Deadpool）的驚艷「聲音」演出，Justice Smith以及Kathryn Newton在電影裏也充滿魅力，戲裏的黑色幽默元素非常討喜。」

《POKÉMON 神探Pikachu》由Justice Smith主演。（劇照）

電影媒體The Nerds of Color：「《POKÉMON 神探Pikachu》真的很有趣。電影帶領我們深入小精靈世界，絕對讓鐵粉們意猶未盡。尤其電影裏滿滿的懷舊感，更易引起共鳴。這同時也是一部讓你又哭又笑的電影。Ryan Reynolds和Justice Smith的表現真的很棒！」

A.V. Club網站編輯Marah Eakin：「看完《POKÉMON 神探Pikachu》的第一個反應：超級可愛！全家人都可以從電影獲得樂趣，小精靈粉絲們理當很喜歡，但就算非鐵粉也能樂在其中，不自覺被深深吸引，最後：我超想抱抱比卡超。」

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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