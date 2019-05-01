【復仇者聯盟4】魁隆新武器有咩來歷？　漫畫中嘉魔娜都有把相似

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映前，影迷已從預告中得知，宇宙霸主魁隆除了手持無限手套外，還新增了一把新武器。入場觀看的影迷已經了解這把武器的威力，但究竟這把新武器來自那裡呢？魁隆又是何事奪得呢？

魁隆除了擁有無限手套外，還有新武器及盔甲。（劇照）

《復仇者聯盟4》預告中，影迷曾見到魁隆的無限手套及劍放在地上。（網上擷圖）

注意！！！下文含劇透！！！

在《復仇者聯盟3》，Eitr曾被魁隆要求製造無限手套。（劇照）

早在《復仇者聯盟4》上映前，影迷從預告片已經可以見到魁隆擁有一把新武器，可是，當時有不少粉絲見到魁隆手持這把新武器時，卻感到難以置信，因為從沒有任何訊息解釋這把劍的由來。另外，在原著漫畫中，魁隆從沒有手持任何劍來跟復仇者戰鬥，而這把劍亦只曾在動畫出現。

雖然動畫中的Infinity Sword與電影中的造型不太相同，但由於該劍涉及「Infinity」一字，而且官方一直沒有披露該把新武器的名稱，當時專門研究漫畫的Richard Mason及Davi Lopes及不少網友均認為這武器是Infinity Sword。Eitri在《復仇者聯盟3》與雷神見面，雷神曾指出Eitri能製造各種非常可靠的武器，當中包括戰斧，戰錘及劍。因此，除了被魁隆強迫製造無限手套外，Eitri還可能為魁隆製造這把劍。

在《復仇者聯盟4》大戰一刻，魁隆就是以這把劍號令軍隊出擊。（網上圖片）

在原著漫畫中，魁隆從沒有配戴劍。（Marvel Comics）

Infinity Sword首次出現在2009年上映的動畫《An Lo... A Pilot Shall Come!》中，據了解，這把劍是一種宇宙武器，持劍者無所不能。在動畫中，Doctor Doom嘗試借助Infinity Sword的力量征服宇宙，但卻被鐵甲奇俠阻止，並把這劍折斷，而劍的殘骸則散落在地球的不同各落，導致英雄及反派爭相收集劍的殘骸，情況跟復仇者與魁隆爭奪無限聖石一樣。而在該動畫中，只有銀魔（Silver Surfer）、Dark Surfer及末日博士（Doctor Doom）。

只有銀魔、Dark Surfer及末日博士曾擁有Infinity Sword。（Marvel Comics）

可是有網民發現漫畫中，嘉魔娜（Gamora）的劍跟今次魁隆的劍非常相似，而這把劍可以嵌入劍力量寶石。而在今次《復仇者聯盟4》中，2014年的魁隆來到2023年與復仇者開戰，當時魁隆就是拿著這把劍，與雷神、鐵甲奇俠及美國隊長戰鬥，當中最為影迷深刻一幕，應該是他與美國隊長激戰一幕，而魁隆的劍最後竟然成功打爛美國隊長的盾牌，所以有網民認為這把劍是由Eitri所製造。至於這把劍是什麼，相信仍有待導演揭曉。