【復仇者聯盟4】編劇爆鐵甲奇俠本身去聖域界　超級英雄又再互揪

Marvel電影熱潮再次席捲全球，上星期《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，不少影迷一早入場支持，短短一週全球累計票房火速衝破13億美元 。由於《復仇者聯盟4》劇情涉及21部MCU的前作，導演及編劇近日不時就劇情上的推進及安排解畫。原來當初編劇曾有意把「鐵甲奇俠」帶到聖域界，並重新安排某已死角色復活，並與鐵甲奇俠激戰。相信不少人聽到，都感慨為何沒有了這初版。

注意！！！下文含劇透！！！

《復仇者聯盟4》上映短短一週，全球票房迅速衝破13億美元收入。（劇照）

「復仇者聯盟」熱潮再次席捲全球。（劇照）

《復仇者聯盟4》上映前，正如不少粉絲理論所估計，時間旅行在今集佔據重要位置。在《復仇者聯盟3》倖存的超級英雄回到過去，重奪失去了的六顆無限寶石。

復仇者差點就不會回到紐約之戰。（劇照）

《復仇者聯盟4》其中一個重要場景，就是回到2012年發生的紐約之戰，當時空間寶石、心靈寶石及時間寶石同時出現在曼哈頓。美國隊長為了守住鑲嵌在Scepter的心靈寶石，而與舊時的美國隊長對打。可是，據《復仇者聯盟4》聯合編劇Christopher McFeely和Stephen Markus表示，兩人當初並沒有計劃回到2012年的紐約之戰及2013年的聖域界。至於兩人在初稿中，曾計劃把兩位未曾見過面的超級英雄帶到聖域界，並展開激鬥。

《雷神奇俠2：黑暗世界》的場景差點都不會再次呈現在影迷眼前。（劇照）

「在初稿中，我們並沒有計劃回到原版2012年的《復仇者聯盟》，但我們確實回到了聖域界。」Christopher McFeely在接受《紐約時報》訪問時指出。他續表示，如果大家有細心看電影，曾有兩顆無限聖石同時在聖域界出現：「當時乙太（Aether）在聖域界，而宇宙魔方則在聖域界的金庫。我們希望把鐵甲奇俠送到聖域界，他有一套Stealth Suit（暗影盔甲），所以無人能見到他，但只有海姆達爾（Heimdall），由於他是聖域界的守護者所以只有他看到他，最終兩人爆發了一場戰鬥。」

鐵甲奇俠擁有不同盔甲，潛入聖域界當然會用Mark16的Stealth Suit。（網上圖片）

可是，在正片中，只有雷神及火箭浣熊參加了2013年《雷神奇俠2：黑暗世界》的電影事件，而海姆達爾最終沒有出現在《復仇者聯盟4》；鐵甲奇俠則聯同蟻俠、變形俠醫及美國隊長重回2012年的紐約之戰，因當時紐約同時集合了三顆無限聖石，最終他們選擇了較易的手法去交代復仇者如何重奪無限聖石。