【復仇者聯盟4】美國隊長自爆想結婚生仔　基斯理想對象係點樣？

隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映，影迷看戲後都感到很不捨，雖然在MCU第3階段結束前，還有一部《蜘蛛俠：決戰千里》，但影迷很難不擔心陪了大家相當久的超級英雄們，未來去向發展何去何從。 近日，與Marvel的合約正式結束的男神英雄「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），就公開分享他未來的計劃，更自爆最大夢想是想找人結婚生仔，組織家庭。 （以下內容含劇透，請斟酌閱讀！）

「美國隊長」絕對是眾多英雄中，最受粉絲喜愛的其中一位吧！基斯伊雲斯的身材，絕對是好到無得彈！（劇照）

（以下含少量劇透內容，請斟酌閱讀！）

飾演「美國隊長」多年的基斯伊雲斯，簡直是迷倒粉絲的超級男神，男女影迷通殺。在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，「美國隊長」身負重任回去把「無限寶石」歸位。鏡頭一轉，他回來時已是一位白髮老人，事關他選擇與深愛的女人過平凡的生活。而現實中的基斯伊雲斯，同樣也想追求組織家庭的生活。

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基斯伊雲斯最近在訪談中提到，自己真的很喜歡小孩子，非常渴望找一個老婆，建立一個家庭。（劇照）

「我真係好想要小孩！」

基斯伊雲斯與Marvel的合約正式結束，近日他接受外媒訪問時，就自爆未來的規劃就是想組織家庭，結婚生子︰「我真的很想要小朋友，很喜歡普通、本土的事物。我想要一個老婆，想要生孩子。我也很喜歡節日和各式各樣的慶祝，我想雕刻南瓜、佈置聖誕樹，諸如此類的東西。」

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現實中的基斯伊雲斯對感情處理得很低調，近年認愛的就有《天賦的禮物》中的女演員Jenny Slate，二人拍戲撻著難難合合多次，但最終都分手收場。（劇照）

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曾與《天賦的禮物》演員Jenny Slate撻著

基斯伊雲斯很渴望組織家庭，但他暫時仍是單身中，過往基斯伊雲斯比較為人所知的戀情，就是與《天賦的禮物》的女演員Jenny Slate撻著，當時二人在2016年公開認愛。不過當時戀情浮面後，Jenny Slate被指是失婚女星，又被翻出她不少往事，一來她跟前夫離婚不到1個月，但當時完全無影響基斯伊雲斯與她相戀。但結果二人只是拍拖9個月就分手，一直去到2017年10月，二人再度復合，更被拍到在餐廳撐檯腳。

網民笑指有這樣的一個鄰居，已經很滿足，聽到基斯伊雲斯公開表示想組織家庭，不少影迷都很興奮想自薦。（劇照）

據知，當時基斯伊雲斯正在阿特蘭大拍攝《復仇者聯盟3》，基斯伊雲斯與Jenny Slate在餐廳有講有笑，基斯更有多次摸Jenny隻手，就像一般熱戀中的情侶一樣。後來，他們更與「鐵甲奇俠」羅拔羅尼（Robert Downey, Jr）以及他的太太Susan一起約會，Jenny更有到《復仇者聯盟3》片場探班。可惜，基斯2018年年頭接受訪問時，就承認經歷過離離合合後，二人始終都分手收場。

重溫基斯伊雲斯歷年來的帥氣靚相：

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基斯一直單身 自爆人生最大興趣係...

基斯伊雲斯又透露，Jenny Slate一開始可能以為我是那種，可以當兄弟的大男孩，但後來她可能會覺得「你跟我所想像的很不同。」他又表示自己很喜歡戴帽、喝啤酒、也愛做運動，外表看來像一個大男孩，但其實他在高中時期，就是一個大悶蛋。

基斯亦曾在接受《 Hollywood Reporter》訪問時表示，自己是一個酷愛自由的人，獨自去露營是他人生中最喜歡的事情之一，當然如果我的另一半有自己的興趣，我也很願意陪她做她喜愛的事。網民聽到「美國隊長」萌生想建立家庭的想法，現在又處於單身的狀態，紛紛都想舉腳報名，相信想跟「美國隊長」講「我願意」的粉絲數量，閒閒地都億億聲吧！

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基斯伊雲斯表示自己很喜歡節日，很想與孩子一起雕刻南瓜、布置聖誕樹等等。（劇照）

承認過暗戀「籮霸」好多年

基斯伊雲斯早前更曾自爆，原來一直暗戀人稱「籮霸」的珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez），因此在今年的奧斯卡頒獎禮中尤其緊張。基斯接受訪問時，大方提到自己的暗戀對象，原來珍妮花洛庇絲就是他多年來的暗戀對象。所以與女神一起頒獎時，他只好故作鎮定，與夢中情人一同頒獎時，更表示要一直催眠自己，「不要煩到人，不要煩到人，收聲吧基斯，不要亂說話。」可見，Chris面對着喜歡的人非常可愛，同時又愛家，絕對是一個有樣有身材的可愛暖男。

點撃即睇「美國隊長」對住女神有多害羞：