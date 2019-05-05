奇洛李維斯為《殺神3》拍60秒懶人包　貼心親解前作劇情網友激讚

不老男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）近年來最受歡迎的代表作《殺神》系列，全新第3集《殺神3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）即將在兩周後上映，為了幫助還未補齊前兩集的觀眾快速理解這一系列的故事，片商特別安排奇哥親自在60秒內快速解說之前的情節，讓他大叫救命，自嘲：「怎麼拍片比武打訓練還累？」

奇洛李維斯在《殺神3》有不少型Chok武打戲及與敵人對峙的場口▼

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一如前兩部，來到《殺神》第三集都有重量級卡士助陣。奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）將扮演奇哥的新戰友，兩人的交情也快速升溫，奇哥大讚她親自參與了片中比利時牧羊犬的訓練，狗狗們都將把她當成大姐。荷爾芭莉開拍前也接受了數個月的嚴格體能與武打訓練，在一場「人狗合體」的激烈槍戰戲中，她也展現了私下和兩隻獵犬培養出的高度默契，成全片亮點之一。荷爾芭莉雖然已年過半百，體態保養得宜，也無時無刻不注意鍛鍊，成了荷李活的健身女王，在《殺神3》中有很搶眼的表現。

按圖看荷爾芭莉《殺神3》精彩劇照▼

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奇哥近日傾力宣傳《 殺神3》，不但登上時尚雜誌封面，也接下名牌代言，有型風采不輸年輕時，仍然讓無數女性傾倒，連一向最討厭被告知劇情的難搞網友都表示：「被奇哥本人劇透完全沒問題！」也有人讚賞：「好貼心的奇哥回顧，讓我更期待第3集了！」

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