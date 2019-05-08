【復仇者4】羅拔唐尼大爆另一結局　Tony本來會見到個女長大？

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）隨着解封了「禁劇透令」後，大街和網絡上都不少粉絲談論劇情，甚至乎一眾演員都終於唔洗忍手，可以瘋狂同粉絲分享片場的照片和影片，留下大家共同的美好回憶之餘，又可再多多透露有關《復仇者聯盟4》的相關事物！

昨晚Marvel方面同樣公開了拍攝《復仇者聯盟3：無限之戰》和《復仇者聯盟4：終局之戰》的總動員合照。（網上圖片）

雷神早就戰死？

由於早前羅素兄弟提及，曾為《復仇者聯盟4》拍下多達5個版本的結局，昨日（7日）「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在個人Instagram上傳一段影片，疑似是《復仇者聯盟4》的另一個結局，雖然是慢動作但也長約1分鐘，首先左下方有一個人趴在地上的是「雷神」，而「魁隆」就單手舉起「美國隊長」更將他活生生掐死，「鐵甲奇俠」有見及此即時上前阻止，卻被「魁隆」拳打腳踢飛開至單膝跪地就完結，最後由導演說：「來看Play Back吧。」眾人才站起來，不過最終羅素兄弟並沒有採用這個版本，而是選擇了讓「鐵甲奇俠」作為救世犧牲者。

羅素兄弟笑指在這場戲中雷神似個BB睡着了。（影片截圖）

Tony Stark本來會見到個女長大？

另一邊廂，早前放風Netflix人氣劇集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）女主角Katherine Langford有份參演《復仇者聯盟4》，不過在最終上映版本卻連一秒鏡頭都沒有，慘被網民在個人Instgram上質問，而她本人就被問到啞口無言。

有指Katherine Langford不是飾演「鷹眼」的女兒，而是長大了的Morgan Stark，「鐵甲奇俠」的女兒，羅素兄弟表示︰「我們本來打算講Tony Stark進入了一個空間之中，在魁隆啪手指後，他在那裡會看到未來的Morgan。」即是Katherine Langford飾演長大了的Morgan，不過由於電影已經有很多分支，最後只能狠下心剪走所有有關Katherine Langford的戲份，所以在《復仇者聯盟4》她連一個鏡頭都沒有。

Katherine Langford在《復仇者聯盟4》鏡頭全被剪走。（網上圖片）

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羅拔唐尼爆《復仇者聯盟4：終局之戰》第二版結局