【復仇者聯盟4】6歲囝睇完爆喊到返屋企　網民感慨：勁有同感

Marvel Studio 10週年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映至今，熱潮不退，在解封「劇透令」後，更有很多周邊新聞讓大家延續討論，而且大家都對《復仇者聯盟4》的完結感到慨嘆，指10年就這樣過去，同時未必再看到這班巨星聚首一堂。

Mike Bartlett的囝囝睇完《復仇者聯盟4》喊到收唔到聲。（Mike Bartlett Twitter圖片）

日前在Twitter上，一位爸爸帶同6歲的囝囝去看《復仇者聯盟4》，他表示由於囝囝1歲時已經愛上「鐵甲奇俠」，在他看完《復仇者聯盟4》後，從戲院一路喊到返屋企，回家後更用「鐵甲奇俠」的周邊產品和玩具圍着自己繼續喊，直至喊到累了才睡着。

爸爸Mike Bartlett在推特上跟大家分享囝囝睇完《復仇者聯盟4》的後記。（Mike Bartlett Twitter圖片）

這位爸爸表示問題在於，自己從來沒想過要跟囝囝解釋為甚麼會發生這樣的事，還有「鐵甲奇俠」為甚麼會離去等等，但一直聽到囝囝不停喊着說：「我想要他回來！」和「我想要再看到他！」令到爸爸都有點心碎，所以他在這Twitter上分享兼標記羅拔唐尼本人。

囝囝細細個就已經要打扮成「鐵甲奇俠」，可見他有多喜歡這個角色。（Mike Bartlett Twitter圖片）

Marvel迷都知道「鐵甲奇俠」會返回地球跟「復仇者聯盟」一同對抗魁隆。（影片截圖）

不少網友對於這名6歲小朋友的行為很有同感，簡直是在他身上看到了看完電影的自己，有人留言「我已經26歲，但我仍喊到好似你囝囝一樣」、「Tony的死令我大喊，希望你囝囝的心情會有好轉，羅拔唐尼會有新的電影《The Voyage of Doctor Dolittle》，告訴他吧！」、「我完全明白他的感受」等等。

事實上的確很難讓一個6歲的小朋友理解電影公司的計畫和合約等的複雜問題，而他唯一的感受只會是「我最愛的超級英雄永遠不會回來和出現了」。

羅拔唐尼在韓國粉絲見面會上極大膽「啪手指」劇透。（影片截圖）

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