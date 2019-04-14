【金像獎2019】惠英紅事業得意惟渴望愛情︰臭狐大肚腩都無所謂

《第38屆香港電影金像獎》已圓滿結束，各大獎項經已名花有主，早前獲得第13屆亞洲電影大獎最佳女配角的「紅姐」惠英紅今日再下一城，勇奪金像獎最佳女配角，上次紅姐公開了絕密比堅尼泳衣照，未知今次紅姐又會帶甚麼驚喜給大家呢？

紅姐上次奪最佳女配後，信守諾言上傳上次找數。（網上圖片）

雖然紅姐曾多次封后，事業得意的她卻在情場上不甚如意，其實她先後經歷過多段的感情，年輕時本來有一位很要好的男朋友，可惜對方不能接受她拍攝全裸寫真而分手。而她在80年代曾與著名武術指導程小東和劉家良傳出緋聞，不過紅姐真正對外公開承認戀情男主角，卻是在1988年公開跟細她7歲的香港藝人黃子揚，很可惜最後兩人未能開花結果，紅姐更大罵此人「劫財劫色」不歡而散。

【亞洲電影大獎】《翠絲》惠英紅二度封女配 即晚上傳泳衣照找數

紅姐跟黃子揚分手後雖未有開展下一斷感情，她稱自己絕對不是女強人，希望大家不要誤會。（資料圖片）

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繼跟黃子揚分手後，紅姐已有21的感情空窗期，她早前公開了擇偶條件其實沒太多要求，不過對方一定要比自己強和要是個好人，就算有臭狐同大肚腩也無所謂，她又表示自己其實是隻波斯貓，可惜樣貌生到似獅子，雖然自己是演員，但不想在別人面前都要做戲，做不出嬌滴嗲人，但絕對不是女強人，現時就似被判了死刑，不少男士都誤以為她是女強人而不敢追求。

有算命師父曾說過惠英紅將來的老公很可能比她年輕很多，要特別留意名字裡有生、龍或震字和1月份出世的男人。（資料圖片）

其實紅姐也信命理，曾坐在公園看着命書看到喊。又早在自己30歲時，看過紫微斗數，師父曾說她在2026年，67歲時就能結婚，終叫晚年有伴。到早前紅姐表示多年後發覺，相士批她的幾樣事情都非常準，似乎67歲這場姻緣會實現。雖然相差還有8年，但這個希望已夠紅姐樂透︰「希望師父真的會批得中。」

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