【復仇者聯盟4】史丹李前拍檔正式被起訴5項罪名　Keya：我無犯法

Marvel之父史丹李（Stan Lee）在2018年11月離世，終年95歲。生前一直有指，他曾被獨生女Joan Celia Lee（J.C.）﹑前拍檔Keya Morgan以及生意夥伴虐待。 近日，前拍檔Keya Morgan正式被起訴虐老及涉嫌非法禁錮等罪名，法庭更已開出拘捕令。

Stan Lee與前拍檔Keya Morgan（圖中）一起出席活動。（Getty Images）

創作出Marvel多個經典角色的史丹李，不幸在上年11月離開人世，當時不少演員和影迷都相當悲痛。但史丹李生前其實有不少醜聞纏身，有指他的69歲女兒J.C.﹑生意夥伴包括紀念品經銷商Keya Morgan、前公關Jerry Olivarez及前經理人Max Anderson，四人合謀奪取史丹李的財產，不單解僱及隔離與史丹李親密的人，又擅自替他代覆電郵。

Keya Morgan被控5項罪名

近日，洛杉磯法院正式落案指控43歲Keya Morgan，5項虐待老人的罪名。 據上周五發出的起訴文件所述，事情是發生在上年6月，43歲的Keya Morga面臨四項重罪的指控，包括不當禁錮、偷竊、挪用款項、偽造或詐欺長者，另外還有一項針對虐待老人的較輕罪名。史丹李的律師指出，Keya Morgan曾經錯誤處理Stan Lee超過500萬美元的財產﹑將史丹李隔離到一個秘密地點，試圖將他與家人隔離。因為Keya Morgan的行為，令史丹李遭受了嚴重的身體和精神傷害。

Stan Lee的太太Joan Clayton Boocock 離世後，他跟女兒的關係變得更差。（Getty Images）

Keya Morgan被正式起訴控告虐老及涉嫌非法禁錮等罪名，法庭已開出拘捕令，但據知他Keya並未受拘留。但Keya就堅持自己沒有犯法，「十多年來，他對史丹李和他的妻子，一直只有表現出愛﹑尊重和善意，完全沒有其他惡意，又話這個事實他已經重複無數次。」Keya Morgan的律師亦表示，Keya並沒有犯法，預計他可以免除刑責。

Stan Lee的女兒有指曾出手打Stan Lee，令他頭骨受傷。（Getty Images）

女兒J.C.涉嫌曾虐待父母

有指，自從史丹李的妻子Joan Clayton Boocock逝世後，史丹李就與Keya Morgan建立密切交情，Keya是住在紐約的收藏家，及後二人更成為生意夥伴。而太太離開後，史丹李與女兒J.C.的關係更變得更差。

J. C.曾經要求父親將物業轉到她的名下，史丹李拒絕，J.C.就會對他尖叫及嚎哭。J. C.更曾涉嫌虐待父母，有指她曾大力將母親推向窗邊，並抓住史丹李頸部兼將他的頭撞向椅背，令他頭骨受傷。J. C.與Keya Morgan之後更變本加厲，擅自更改史丹李的電話號碼﹑代覆電郵﹑更多次在深夜時分到史丹李的辦公室拿走文件，操控其生活。