【復仇者聯盟4】美國隊長原本有新盾用　仲跟鐵甲奇俠裝備有關

去年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及今年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）是同步拍攝，而隨著導演羅素兄弟宣布劇透令解封，演員及幕後團隊終於可以釋懷。除了分享片場照外，幕後團隊終於可以向外分享他們的創作理念及電影概念圖。原來美國隊長本來會有另一個新版本的盾牌，而且在Marvel隊長新加入《復仇者聯盟4》前，本來還安排了新超級英雄出場。至於為何最後計劃胎死腹中，他們如今終於可以暢所欲言。

注意！！！下文含劇透！！！

變形俠醫當時被打到驚，之後一直都不敢現身。（《復仇者聯盟3》劇照）

變形俠醫當時墜落到紐約至聖所，並告知奇異博士及王，魁隆來襲。（《復仇者聯盟3》劇照）

導演羅素兄弟（Russo Brothers）與編劇Christopher Markus和Stephen McFeely自2014年上映的《美國隊長2》合作後，之後聯手創造出多部膾炙人口的作品，當中包括《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》。兩位編劇在與導演羅素兄弟合作前，已經幫手編寫其他Marvel電影宇宙作品，如《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）、《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）及《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）初稿。難怪二人如此駕輕就熟地，把所有超級英雄放到同一部作品上。

格蓮高絲（左二）在《銀河守護隊》中飾演新星軍團的最高指揮官。（《銀河守護隊》劇照）

自劇透令解禁後，導演及編劇齊齊暢所欲言，今次編劇還大爆原來曾有意在去年上映的《復仇者聯盟3》增加新超級英雄。兩人早前接受《The Hollywood Reporter》訪問時，被問及在這60頁劇本中，有沒有比美國隊長拎起雷神錘時更震撼的事時，編劇Stephen McFeely率先搶答：「House of M。」這是漫畫中一場很重大的戰役，相信對Marvel漫畫迷來說不會陌生。

新超級英雄Richard Rider

Christopher Markus補充指：「曾有數個場景涉及新星（Nova），當時魁隆把新星軍團（Nova Corps）消滅，就只有一個人倖存，他就是Richard Rider（即超級英雄「新星」）。之後就像當時變形俠醫跌入至聖所，並告知奇異博士及王，魁隆將來襲。」可是，最終編劇改變了想法，坦言：「絕對沒有價值把他放在復仇者旁邊。」相信由於電影本身已有很多超級英雄，新增超級英雄確實非明智之舉。

導演羅素兄弟（左）與編劇Christopher Markus和Stephen McFeely近期四出揭密。（網上圖片）

新盾牌取代黑豹版本？

除此之外，美國隊長幾乎在《復仇者聯盟3》中擁有一個新的盾牌，並在《蜘蛛俠：強勢回歸》內率先介紹。道具師Fausto De Martini近期分享了一張沒有採用的《復仇者聯盟3：無限之戰》設計概念圖，其中一張是美國隊長的盾牌，並由Tony Stark設計。從圖片可見，盾牌是參考了鐵甲奇俠Arc Reactor。而在《蜘蛛俠：強勢回歸》中，Happy曾表示Tony曾設計了新盾牌。可是最後新盾牌沒有出現，如今看來應該是這個了。而在《復仇者聯盟3》中，美國隊長最後由黑豹手上獲得了新盾牌。