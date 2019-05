【復仇者聯盟4】美國隊長原本有新盾用　仲跟鐵甲奇俠裝備有關

去年上映的《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)及今年上映的《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)是同步拍攝,而隨著導演羅素兄弟宣布劇透令解封,演員及幕後團隊終於可以釋懷。除了分享片場照外,幕後團隊終於可以向外分享他們的創作理念及電影概念圖。原來美國隊長本來會有另一個新版本的盾牌,而且在Marvel隊長新加入《復仇者聯盟4》前,本來還安排了新超級英雄出場。至於為何最後計劃胎死腹中,他們如今終於可以暢所欲言。

注意!!!下文含劇透!!!

變形俠醫當時被打到驚,之後一直都不敢現身。(《復仇者聯盟3》劇照)

變形俠醫當時墜落到紐約至聖所,並告知奇異博士及王,魁隆來襲。(《復仇者聯盟3》劇照)

導演羅素兄弟(Russo Brothers)與編劇Christopher Markus和Stephen McFeely自2014年上映的《美國隊長2》合作後,之後聯手創造出多部膾炙人口的作品,當中包括《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)、《復仇者聯盟3:無限之戰》及《復仇者聯盟4:終局之戰》。兩位編劇在與導演羅素兄弟合作前,已經幫手編寫其他Marvel電影宇宙作品,如《美國隊長:復仇者先鋒》(Captain America: The First Avenger)、《雷神奇俠2:黑暗世界》(Thor: The Dark World)及《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)初稿。難怪二人如此駕輕就熟地,把所有超級英雄放到同一部作品上。

格蓮高絲(左二)在《銀河守護隊》中飾演新星軍團的最高指揮官。(《銀河守護隊》劇照)

自劇透令解禁後,導演及編劇齊齊暢所欲言,今次編劇還大爆原來曾有意在去年上映的《復仇者聯盟3》增加新超級英雄。兩人早前接受《The Hollywood Reporter》訪問時,被問及在這60頁劇本中,有沒有比美國隊長拎起雷神錘時更震撼的事時,編劇Stephen McFeely率先搶答:「House of M。」這是漫畫中一場很重大的戰役,相信對Marvel漫畫迷來說不會陌生。

新超級英雄Richard Rider

Christopher Markus補充指:「曾有數個場景涉及新星(Nova),當時魁隆把新星軍團(Nova Corps)消滅,就只有一個人倖存,他就是Richard Rider(即超級英雄「新星」)。之後就像當時變形俠醫跌入至聖所,並告知奇異博士及王,魁隆將來襲。」可是,最終編劇改變了想法,坦言:「絕對沒有價值把他放在復仇者旁邊。」相信由於電影本身已有很多超級英雄,新增超級英雄確實非明智之舉。

導演羅素兄弟(左)與編劇Christopher Markus和Stephen McFeely近期四出揭密。(網上圖片)

新盾牌取代黑豹版本?

除此之外,美國隊長幾乎在《復仇者聯盟3》中擁有一個新的盾牌,並在《蜘蛛俠:強勢回歸》內率先介紹。道具師Fausto De Martini近期分享了一張沒有採用的《復仇者聯盟3:無限之戰》設計概念圖,其中一張是美國隊長的盾牌,並由Tony Stark設計。從圖片可見,盾牌是參考了鐵甲奇俠Arc Reactor。而在《蜘蛛俠:強勢回歸》中,Happy曾表示Tony曾設計了新盾牌。可是最後新盾牌沒有出現,如今看來應該是這個了。而在《復仇者聯盟3》中,美國隊長最後由黑豹手上獲得了新盾牌。