【殺神John Wick3】奇諾李維斯訓練展現神槍法　網民感嘆：真殺神

電影《殺神John Wick 3》（John Wick 3: Parabellum）近日上映，全城又再掀起一股暴力美學熱潮。今集被列為三級，就知戰況是前所未有地激烈，而一夫當關的奇諾李維斯（Keanu Reeves），早於拍攝前數月接受特訓，日操10幾粒鐘，練就一身好槍法，睇過以下訓練片段，方知奇洛原來係「真殺神」！

奇洛接受訓練時展現神槍法，震驚網民。（影片截圖）

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今集講到John Wick被各路人馬追殺，動作場面一浪接一浪，為應付高難度動作場面，年過半百的奇諾李維斯，於開鏡前狂操5個月，當中包括體能、武術及槍械訓練。而為奇諾提供槍械訓練的學院，日前在社交網站上載他練習時的片段，見他使用不同型號的槍械，邊跑邊射耙，幾乎每一槍都擊中目標，槍法之高超似足拍戲，但這正是奇諾苦練得來之成果。

奇洛親身上陣拍攝高難度動作場面。（視覺中國）

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片段火速成為網民熱話，大家感嘆之餘，亦大讚奇諾的對表演的執著及專業態度，要演活殺神，就要變成殺神。其實奇諾拍攝首集《殺神John Wick》時已年屆50，仍堅持親身上陣拍攝動作場面，每一集開拍前都會喪操，連替身都話訓練辛苦到癲，但為求完美，奇諾都會默默完成，影迷才能欣賞到一幕又一幕的精彩場面。