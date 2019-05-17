【殺神John Wick 3】連舉中指都係致敬位！導演親自解構結局安排

《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）裏強烈硬漢且拳拳到肉的俐落動作場面，再證明了導演Chad Stahelski與奇洛李維斯（Keanu Reeves）果然沒有讓粉絲們失望，《殺神John Wick 3》無疑地成為暴力美學的巔峰之作。

不過，精彩歸精彩，許多粉絲對於結尾安排似乎仍有點不太滿意。因此導演近日於訪談中對此表達自己的看法。

《殺神John Wick 3》成為暴力美學巔峰之作。（劇照）

＊注意！以下含有《殺神John Wick 3》劇透

《殺神John Wick》系列要出第四集嗎？

《殺神John Wick 3》的結局裏，John Wick被大陸酒店經理Winston打了好幾槍，並從高樓摔到地面，正當觀眾以為他終於能夠結束他的殺手職業生涯時，他卻被運送至由Laurence Fishburne飾演的「Bowery King」的藏身之處，而理所當然的不死奇洛李維斯未來又將繼續大開殺戒，最後導演特別安排了致敬《魔間行者》（Constantine）的場面，讓奇洛李維斯帥氣地比了個中指。

《殺神John Wick 3》向《魔間行者》致敬。（劇照）

John Wick的宿命：不是死亡，就是逃亡

對許多人來說，原以為第三集會給出一個明確結局，但似乎又只是埋下了奇洛李維斯接下來不斷逃亡以及報復生涯的伏筆。根據第三集的結局，導演Chad Stahelski表示：「很多人問我為甚麼要安排這麼吊人胃口的結尾作為結局？這是代表將出第四集的意思嗎？其實我和奇洛李維斯每一次的拍攝，都沒有想過要拍續集，不論是從第一集到第二集，接着到現在的第三集。」

導演明白表示他知道現在荷李活非常風靡系列作電影，但他必須得告訴粉絲一件事情：「不論是哪一部《殺神John Wick》的系列電影，都只可能以兩種方式作為結束：John Wick不是死亡，就是逃亡。」

導演Chad Stahelski指John Wick不是死亡，就是逃亡。（花絮）

因此導演認為沒有一種結局會是帶有懸念的，因為不論John Wick在電影裏遇到任何困難，他都仍然需要躲避各路殺手，直到他死去。針對John Wick的角色，導演也表示：「John Wick總是能死裏逃生，但他絕不可能擁有好結局，因為他是一個無處可躲的男人。」

而面對《殺神John Wick》系列的結局，導演再次強調他對John Wick的想法，他認為：「老實說，我問你個問題：你希望我怎麼結束這系列？你想他應該騎着馬在落日下遠去，從此幸福？他可是那個殺了無數頂尖殺手的人，要是他真的成功逃走，真的可以嗎？或是我應該讓他再次陷入愛河？試着想想，如果你是這倒楣的傢伙，如果他是真實存在這世界的人，他的日子將會過得怎麼樣？我敢打賭，他接下來的人生絕對會很慘！而這只不過是時間問題罷了。」

奇洛李維斯與導演Chad Stahelski。（Getty Images）

不過導演也明白表示，他和基努李維都還沒有認真思考過John Wick的結局，除了他可能不得不死這件事情：「奇洛李維斯和我都很喜歡第三集的結局，是的。你當然可以殺了他，但或許還不到時機，我們都很喜歡這個世界觀。」

《殺神John Wick》系列逃過了續集詛咒

而在《殺神John Wick 3》裏導演與編劇的確提及更多關於「高層」的結構以及人物角色，還有關於「大陸飯店」（Hotel Continent）的秘密。

「我的導演朋友們，經常說着：『續集詛咒』這件事情。當電影剛推出時，人們之所以喜歡，是因為這是他們第一次看到，像是覺得狗狗這原創概念好棒。但要是觀眾續集仍然看到另一隻狗狗被殺，就只會說：『喔這我已經看過了。』」

《殺神John Wick》再有狗狗被殺也許無法為影迷帶來新鮮感。（劇照）

因此對導演來說，最棒的續集處理方式，就得像是占士金馬倫（James Cameron）執導的《異形2》（Aliens），占士金馬倫將列尼史葛（Ridley Scott）執導的《異形》世界觀擴大，並給了觀眾線索卻沒有深入探討，並將外太空屠殺發展為探討心理層面的電影。而這樣「進可攻推可守」的續集方式，正是Chad Stahelski所嚮往的，因此他也試着更拓展《殺神John Wick》的世界觀，且帶出各式各樣的角色。

最後，導演也承諾粉絲，未來也會持續努力，帶來更超越極限、更令人血脈噴張的動作場景，以及更驚人的世界觀。

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