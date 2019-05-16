【蜘蛛俠：決戰千里】蜘蛛宇宙麥爾斯加入MCU？最新預告暗藏玄機

前陣子Marvel總裁Kevin Feige提及，《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home） 其實才是Marvel電影宇宙第三階段的結局，而近日預告公開後，粉絲們可以知道這部電影的時間軸，是接續在《復仇者聯盟4：無限之戰》（Avengers: Endgame）後，而積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的「Mysterio」對着蜘蛛仔說自己是來自另一個時空的人，Nick Fury也補充道：「彈指事件撕裂了時空」，這句話同時也正式宣告Marvel多重宇宙（Multi Universe）時代的到來。

《蜘蛛俠：決戰千里》預告中，Nick Fury表示：「彈指事件撕裂了時空。」（劇照）

天阿！不同時空的人都來搗亂了？看到這當下，相信許多Marvel粉不禁好奇起來！那《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的麥爾斯莫拉利斯（Miles Morales），有沒有機會加入Marvel電影宇宙（MCU）呀？

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》以獨樹一格的美漫風格搭配充滿新意的劇情，以超強姿態一掃金球獎、安妮獎多項大獎，甚至擊迪士尼等強敵，硬是拿下了奧斯卡最佳動畫獎。而電影劇情以「平行宇宙」作為設定，從主角麥爾斯的生活緩緩帶出其他5個來自不同時空的蜘蛛俠，除了大家熟知的彼得柏加（Peter Parker）外，還包含女蜘蛛俠桂恩史德西（Gwen Stacy）、駕馭蜘蛛機甲戰士（SP//dr）的日本妹佩妮柏加（Peni Parker）、卡通豬「蜘豬俠」（Spider-Ham）以及高大的暗影蜘蛛俠（Spider-Man Noir）。

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《蜘蛛俠：強勢回歸》就曾暗示過麥爾斯的存在

而麥爾斯從原先的不知所措，到準備好接受「蜘蛛俠」身份的成長歷程，也讓他的人氣在粉絲間居高不下，都說到這邊了，難道「這個角色」還沒有機會加入MCU嗎？其實《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）裏，就曾經暗示過這件事情。

《蜘蛛俠：強勢回歸》曾暗示過麥爾斯的存在。（劇照）

還記得電影裏有一幕，Donald Glover扮演的「The Prowler」原先只是想搶銀行，但沒想到禿鷹的手下想賣給他的是致命外星武器嗎？嗯……The Prowler怎麼聽起來有些熟悉，沒錯！The Prowler就是Aaron Davis，也就是麥爾斯的國際神偷叔叔。除此之外，電影裏Donald Glover還有說道：

我有個外甥就住在這一區。

The Prowler就是Aaron Davis，也就是麥爾斯的國際神偷叔叔。（劇照）

這指的當然就是麥爾斯，這一句話同時也替未來蜘蛛俠電影宇宙埋下深深的伏筆。而2017年Kevin Feige接受訪問時就提及：

麥爾斯確實存在同一個世界，我們就是希望觀眾去想：「天阿！就是他，他真的在這裏。」

如今《蜘蛛俠：決戰千里》將多重宇宙的大門打開，而Marvel電影的野心一向無人能敵，未來絕對好好利用多重宇宙來製造更多驚喜給粉絲，因此我們或許可以期待《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的主角跑去客串？搞不好與「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）成為好友？這一切似乎都不是不可能的事了。

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