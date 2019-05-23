基斯杜化路蘭新戲名落實　羅拔柏迪臣自爆：套戲有3部電影咁長！

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）已是神級導演，只要一開聲話開新戲，影迷便全程跟進其一舉一動，關於新作的最近消息，繼早前公布部分演員名單，今日再公開了正式戲名。

自2017年的《鄧寇克大行動》，大家都期待大導幾時再有新作推出。（《鄧寇克大行動》劇照）

今日官方為路蘭新作的正式定名為《Tenet》，意思是宗旨、原則，而早前已透露故事是關於間諜世界，將會在7個國家取景，包括英國、意大利、印度、愛沙尼亞等地，相信會是一部動作片。據知會在6月開鏡，2020年7月17日上映。

早前已公布羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）會是今次主演之一。（IG/@official_robertpattinson）

至於有份演出的羅拔柏迪臣，雖然最新有被擬會接任蝙蝠俠已廣為報道，但他在《Tenet》的演出就更為人關注，而且傳媒都喜歡從他入手，詢問關於電影的拍攝進度，早前他便說了個似是疑非的傳聞，說電影的片長將會是三部電影的長度，這說法當然未落實，但已經夠爆炸性。相信日後關於《Tenet》的跟進，都會如Marvel電影高度保密，而羅拔柏迪臣就有機會成為「路蘭劇透王」。