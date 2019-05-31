「洛基」湯赫度斯頓成名之路（二）　12歲父母離異竟造就演戲天才

現在你注視着湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）的眼神，可以感受到那雙藍眼眸中隱藏的機鋒，你不信任它們，卻為之沉迷。這種魅力從何而來？是老天爺給這個滿頭金髮孩子的一份大禮嗎？事實上不然，他從來不是得天獨厚的孩子，在湯赫度斯頓這個饒舌的姓氏成為你心中每天默念數百次的禱文之前，他一直在充滿崎嶇的道路上踽踽前行。

更糟的是，他還沒有某些小胖胖身上那種與生俱來的自信。

自信小胖胖與深邃藍眼眸。（Getty Images）

先複習上一集：

打開單親少年緊閉心扉的，是「表演」

對12歲父母就離婚的孩子來說，自信是一種奢求。湯赫度斯頓也許永遠無法理解，為甚麼他的父母會選擇結束一段已經持續17年的婚姻。離婚意味着小時候的湯赫度斯頓必須在不同的地區輪流居住，他的爸媽仍然愛他，但無法一起愛他。

而偏偏湯赫度斯頓似乎沒有繼承他父親的決斷力──湯赫度斯頓的父親是牛津科學園區的業務發展經理，事業有成──他天生多愁善感，父母離異的事實勢必帶給他很大的心靈震撼，這進而養成了他小心翼翼的個性：他總是非常小心地用字遣詞，深怕給人錯誤的印象，因為從今以後，他不能只是個孩子了，他得為自己的人生負責。

展示小時候的照片，看看小時候的湯赫度斯頓笑得多燦爛啊！（RadioTimes）

13歲時他進入着名的伊頓公學（Eton College）就讀，某種程度，伊頓的住校生活讓他避免了一些單獨與父母相處的尷尬──他們也開始會有自己的生活，例如另外建立新的情感關係──但這也同時讓他被迫更快成長。

而就在這裏，他找到了發洩青春苦悶的管道。湯赫度斯頓回憶13歲的伊頓公學生涯：「我真的立刻感受到，我找到了我的天職，表演給了我豐富的自由，讓我能在飾演某個角色的同時，打破所有現實的規範──我可以怒髮衝冠、滿頭大汗、把東西砸得稀爛，甚麼都可以，只要以表演之名就行。」

連繫湯赫度斯頓與母親的羈絆

表演不但讓湯赫度斯頓找到了逃避現實的去處，這似乎也是他的天性在呼喚着他──湯赫度斯頓的母親是歌劇院Garsington Opera House的監製與選角總監。

我媽媽熱愛表演，而且她也知道我也同樣熱愛，表演是我們之間可以分享的寶貴事物。

湯赫度斯頓母子最棒的回憶，就是參加各個藝術表演慶典，有時是他去參加母親舉辦的表演節，有時他們會開車到倫敦的國家戲劇院看戲。正如基斯伊雲斯（Chris Evans）的母親也在劇場圈工作，這讓表演成為凝聚基斯伊雲斯家庭的重要活動──他們家族的重要活動就是一起唱完整部音樂劇曲目──但看來湯赫度斯頓家並沒有這樣的好運氣。湯赫度斯頓的爸爸是個嚴肅的商務人士，他還有着蘇格蘭人的死硬脾氣，他不認為表演是兒子應該選擇傍身的技能。這讓已經無法時時相聚的父子之間，更劃下了深刻的鴻溝。

湯赫度斯頓後來在劍橋大學潘布魯克學院獲得了「雙優」（Double First）成績畢業──在劍橋想要畢業，通常需要通過一門學科考試及格。每個科系的學科分別不同，有些科系可能可以分成數個學科，只要其中一項考過了就過了。而湯赫度斯頓不但有資格進入劍橋就讀，他還有辦法畢業，而且，他不只一科及格，他是兩科及格。但這並沒有妨害湯赫度斯頓追求自己的興趣，這位小學霸在應付劍橋沉重的學習之餘──他修習的是艱深的古典文學──他也在練習翻跟斗、後空翻與擊劍，但是古典文學不需要這些體力活，這些訓練都是為了表演而準備的。

在劍橋時的表演。（《The Fool》劇照）

父親的眼淚

湯赫度斯頓後來更接近專業表演一步了，他進入了英國殿堂等級的皇家戲劇藝術學院（RADA）就讀，這時他已經開始接觸一些外界表演機會。看來，這一切都與他父親的期望大相逕庭──湯赫度斯頓的父親是典型白手起家的成功人士，他相信自力更生，並且盡力給自己的孩子一個安全優渥的生長環境。但是表演不但當飯吃，他更不能接受自己的孩子在萬眾注目的舞台上，被不滿意的觀眾丟香蕉皮抗議。

他總是擔心有天我會厭倦表演，或是感到力不從心，表演完全超出了他的認知範圍，他無法接受表演是一門認真的工作。

直到2002年獲獎無數的HBO自製電視電影《The Gathering Storm》，事情有了轉機。

如果你只想看一部描寫邱吉爾（Winston Churchill）的電影，就是這部了。（《The Gathering Storm》劇照）

這部絕對是史上描寫英國首相邱吉爾生平最精采的電影裏，描寫邱吉爾如何從懷才不遇、到目睹納粹興起而奠下他帶領國家對抗侵略決心、進而爬上國家首腦的過程。當年只有21歲，還在皇家戲劇藝術學院念書的湯赫度斯頓，演出了邱吉爾的兒子Randolph。

他當然不是這部電影的主角，但也許是因為他的短短演出太精彩、也許是因為阿爾拔芬尼（Albert Finney）演出的邱吉爾太傳神──他的演技狠狠地輾壓了數十年後的加利奧文（Gary Oldman）──或也許只是這部電影傳達的愛國精神，無論原因是甚麼，這部電影都深深地感動了湯赫度斯頓老古板的爸爸。

湯赫度斯頓於《The Gathering Storm》扮演邱吉爾的兒子Randolph。（《The Gathering Storm》劇照）

我爸爸在看完電影以後，啜泣着打給我，

湯赫度斯頓很少回憶他與父親早年的相處過程，而他的父親說：

他以我為榮。

即睇「洛基」湯赫度斯頓早期精彩演出▼

+ 4 + 3 + 2

小時候湯赫度斯頓的成長經歷，型塑他成年後的表演厚度

儘管湯赫度斯頓是非常標準的學院派演員──他不只是出身名門正宗，他根本是學霸派──但是他人生的遭遇卻讓他更加貼近這些角色們。

破碎的家庭帶來的人生無常體驗，迫使他洞察人性背後的複雜面，也同時令他對每個機會緊追不捨。而父親的認同，更是讓他獲得了遲來的肯定，這讓他的表演更加完整，更能投入角色本身。

2008年，湯赫度斯頓扮演《Ivanov》中憤世嫉俗的醫生。（《Ivanov》劇照）

而2008年末，拿着大桶當托爾的湯赫度斯頓並不是開玩笑的，他有一頭金色捲髮、他很熟悉《王子復仇記》（Hamlet）與《李爾王》（King Lear）──他就像《李爾王》一般亟欲獲得父親的認同──他還跟簡尼夫班納（Kenneth Branagh）這麼熟了……也許，湯赫度斯頓也可以改名為托爾（Thor Odinson）……（下集待續）

延伸閱讀：

《復仇者聯盟 4：終局之戰》後，改善社會風氣、風迷萬千少女、玉樹臨風的整人專家洛基去哪裡了？

這你還能不掏腰包？羅素兄弟暗示《洛基》影集將有一位「重量級」角色回歸

【本文由「電影神搜」授權轉載。】