【神奇女俠1984】原來唔係續集？　監製：故事發生喺另一個時空

《神奇女俠》（Wonder Woman）下一部作品預計將於2020年上映，雖然目前距離正式登上大銀幕還有一小段時間，不過粉絲都期待與《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）裡的Diana Prince踏上另一場全新的冒險。事實上，這部電影整體的風格都會與首集截然不同，甚至其中一位監製也堅持表示這並不會是一部「續集」。

監製表示《神奇女俠1984》不是續集。（劇照）

根據監製Charles Roven的說法，導演Patty Jenkins將這部電影定名為《神奇女俠1984》而非《神奇女俠2》是有原因的。Charles Roven向網站Vulture表示：「導演已確認這是新的一部《神奇女俠》主題電影，但不會是一部續集。她（導演）已經下定決心這麼做。新片故事發生在完全不同的時空背景，觀眾們將看到Diana／神奇女俠在這段時間裡經歷的一切。這次我們要講的是一個全然不同的故事。不過當然一樣會有充滿情感的時刻，也會有許多幽默、許多英勇的動作場面，也一樣扣人心弦。」

《神奇女俠1984》的大反派將由Kristen Wiig扮演。（劇照）

當網站Vulture試圖聯絡導演Patty Jenkins來證實Charles Roven的說法時，並沒有成功聯絡到她，不過仍有劇組消息來源證實這項說法：「這是一部獨立性相當高的電影，就像《奪寶奇兵》（Indiana Jones）或《007》電影，不是單純接續上一集故事劇情的續集。」

Chris Pine飾演的Steve Trevor亦會於《神奇女俠1984》回歸。（劇照）

《神奇女俠1984》Steve Trevor將以何種方式「回歸」呢？

這對超級英雄電影來說或許是種好的嘗試，專注在同一群角色的全新冒險故事上。首集電影結局確實為下一部作品留下許多發揮空間，《神奇女俠1984》能探討更多關於她的背景故事，還有Steve Trevor如何「死而復生」。

《神奇女俠1984》暫訂於2020年6月5日上映，點圖重溫《神奇女俠》劇照▼

+ 18 + 17 + 16

延伸閱讀：

《神力女超人》導演派蒂珍金斯：DCEU 在推《正義聯盟 2》前需要更多英雄個人電影

《神力女超人3》有望？導演派蒂珍金斯表示已在計畫之中

【本文由「電影神搜」授權轉載。】