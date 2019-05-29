【變種特攻黑鳳凰】蘇菲特納性感現身首映　呢位X-Men竟然係龍友

超級英雄電影《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）昨晚（27日）在首爾舉行首映禮，導演Simon Kinberg與監製Hutch Parker，以及一眾主演，包括「磁力王」米高法斯賓達（Michale Fassbender）、「Jean Grey」蘇菲特納（Sophie Turner）、「快銀」伊凡彼特斯（Evan Peters）以及「鐳射眼」泰謝利丹（Tye Sheridan）齊齊踏上紅地氈。

Sophie Turner的透視裝相當吸睛！（陳穎思攝）

一眾演員落力玩遊戲，氹得粉絲相當開心。（陳穎思攝）

更多現場精彩圖片

+ 10 + 9 + 8

蘇菲特納以性感透視造型現身，成為全場焦點，戲中跟她組情侶檔的泰謝利丹帶埋相機上場，對住蘇菲影個不停，就連在上到台都繼續影，化身「龍友」一樣。眾人逐一為早早到場的影迷簽名及合照，短短數十米的紅地氈，足足走了大半小時。之後主持人安排幾位演員一起玩遊戲，齊齊扮各個角色的招牌動作，以考驗大家的默契，逗得現場粉絲笑聲四起。

《變種特攻：黑鳳凰》於6月5日在南韓上映，比其他國家早一日。(陳穎思攝)

到問答環節，大會收集影迷在社交網站上的提問，有人問飾演「鐳射眼」的泰謝利丹，長期帶著眼罩如何跟蘇菲特納談情，他笑言用耳朵、鼻及嘴都可以演戲，沒有眼神交流都沒所謂。而「快銀」伊凡彼得斯就透露，現實中的他跑步很慢，絕對及不上角色。